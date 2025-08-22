運動雲

大谷休兵缺陣、克蕭力投奪第8勝　道奇9比5擊退洛磯

▲克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇在台灣時間22日，於客場庫爾斯球場以9比5擊敗科羅拉多洛磯，四連戰以2勝2敗收場；傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）在高打擊率球場展現老將功力，主投5.2局僅失3分，收下本季第8勝，大谷翔平則依原定計劃獲得休養日，未參與比賽。

道奇打線在系列賽最後一戰火力全開，首局弗里曼（Freddie Freeman）轟出飛行距離達451英呎（約137公尺）的第16號兩分砲，道奇2比0先馳得點。

2局上半，羅哈斯（Miguel Rojas）執行短打戰術成功上壘，再加上史密斯（Will Smith）的觸身球保送擠回1分，道奇單局再添2分，4比1擴大優勢。

3至5局道奇持續進攻，科爾（Alex Call）、康佛托（Michael Conforto）、弗里蘭德（Alex Freeland）陸續送回分數，帕赫斯（Andy Pages）也在5局上半轟出賽季第21轟，道奇打線連續5局都有分數進帳；第8局史密斯再補上一支適時安打，助隊最終9比5鎖定勝局。

道奇王牌克蕭此役主投5.2局，被敲6支安打失3分，送出3次三振、1次四壞球，拿下本季第8勝；他在8月份4場先發全勝，防禦率僅1.90，展現穩健壓制力，賽後克蕭感謝隊友的火力支援與守備表現，直言：「這是一場精彩的勝利。」

﻿

