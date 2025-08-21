運動雲

道奇教練團：大谷投球沒力　羅伯斯直言「今晚不屬於他」

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平今日投球「沒力」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大谷翔平今（21）日投、打二刀流出戰科羅拉多落磯，不過投球內容卻是復出後最差，僅投4局就失5分，導致洛杉磯道奇以3比8落敗，他也未能收下睽違742日的勝投。賽後道奇教練團一致表示，大谷今日投球「沒力」。

投手大谷此役陷入苦戰，先在2局下掉2分，4局下又遭到落磯火力猛攻，單局挨6支安打，面對阿西亞（Orlando Arcia）的打席時，還遭強勁平飛球直擊右大腿，雖然後續選擇留在場上奮戰，仍無法止血，最終4局共用66球，被擊出9安打、失5分，創下投手復出後的最差表現。

對於大谷本場投球內容，總教練羅伯斯（Dave Roberts）直言，「今天翔平的球沒有銳利度，速球不像平常那麼好，變化球也缺少鋒利感，卡特球也是一樣，感覺今天不是屬於他的夜晚。」他透露，投手教練普萊爾（Mark Prior）也認為大谷今天的球沒有力量。

大谷回顧這場先發登板表示，「嗯……對球隊真的很抱歉，我對自己的投球內容非常不滿。」他透露，「今天並沒有特別感覺到（身體狀況不好），只是就我的投球內容而言，比賽進行得不順的時候，如果我能再多1、2個可以應變的做法，應該會更好。」

高原球場的球不易產生變化，但大谷今天卻大量使用滑球系球種，對此他表示，「因為我的直球有點呈現切球式的跑動，一直找不到好的手感。在那種情況下，捕手史密斯（Will Smith）判斷用滑球系比較好，所以我想今天滑球的配球才會比較多。」

他接著說，「即便直球的軌跡不好，如果我能把球確實投到指定的點，應該還是有更多可以活用的場面。今天對上莫尼亞克（Mickey Moniak）的打席，我想丟邊角卻老丟進中間，這種失投傾向需要檢討。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平羅伯斯

