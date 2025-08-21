運動雲

>

鄭怡靜、簡彤娟成台灣最後希望　今晚爭瑞典大滿貫女雙4強

▲▼台灣一姐鄭怡靜與新星簡彤娟今晚將力拚瑞典大滿貫女雙4強門票。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

▲台灣一姐鄭怡靜與新星簡彤娟今晚將力拚瑞典大滿貫女雙4強門票。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣一姐鄭怡靜與新星簡彤娟首度搭檔女雙，就一路挺進WTT瑞典大滿貫8強，兩人在16強賽直落3完封羅馬尼亞第5種子薩瑪拉（Elizabeta Samara）、斯佐科斯（Bernadette Szocs），成了台灣此站的「最後希望」，兩人預計今晚迎戰南韓組合金娜英、柳韓娜，力拚女雙4強門票。

「學姐」鄭怡靜此站身兼3項，她與女雙新搭檔簡彤娟展現絕佳默契，16強賽首局鏖戰至13比11險勝後氣勢如虹，次局一路領先以11比8再下一城，決勝第3局，雖一度遭對手反超比分，但關鍵時刻兩人頂住壓力，最終以11比9鎖定勝利，直落3過關，順利挺進8強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過鄭怡靜單打在32強止步，她苦戰5局以2比3不敵南韓好手李恩惠；與一哥林昀儒攜手出戰的混雙，則在8強賽就碰上中國頭號種子林詩棟、蒯曼，以0比3落敗，無緣4強。

▲▼台灣一姐鄭怡靜與新星簡彤娟今晚將力拚瑞典大滿貫女雙4強門票。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

林昀儒與高承睿的「柚香林萌」組合也在男雙16強意外落馬，兩人今年首度合拍就奪下世錦賽銀牌，榮膺此站第2種子，首輪輪空，次輪碰上中國新組合梁靖崑、溫瑞博，雙方激戰5局，「柚香林萌」以2比3惜敗。男單部分，小高首輪就出局，小林則在次輪0比3敗給日本好手戶上隼輔吞下對戰首敗。

鄭怡靜與簡彤娟成為台灣在瑞典大滿貫賽的「最後希望」，今晚將強碰南韓第3種子金娜英、柳韓娜，力拚女雙4強門票。

關鍵字： 桌球WTT鄭怡靜簡彤娟林昀儒高承睿

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／正式解散！　高雄鋼鐵人退出PLG職籃

快訊／正式解散！　高雄鋼鐵人退出PLG職籃

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

大谷翔平進化成「全新投手」　三大關鍵改變震撼聯盟

大谷翔平進化成「全新投手」　三大關鍵改變震撼聯盟

快訊／台灣勝委內瑞拉　威廉波特少棒晉級軍國際組冠軍賽

快訊／台灣勝委內瑞拉　威廉波特少棒晉級軍國際組冠軍賽

U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列

U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列

獨家／台灣男籃4號位斷層　田壘笑稱要開「長人訓練營」

獨家／台灣男籃4號位斷層　田壘笑稱要開「長人訓練營」

沒有空氣！桃猿新秀全達成共識　首輪鍾亦恩簽約金破500萬

沒有空氣！桃猿新秀全達成共識　首輪鍾亦恩簽約金破500萬

道奇新援差點「完全打擊」！　柯爾單場4安先感謝教練團

道奇新援差點「完全打擊」！　柯爾單場4安先感謝教練團

悍將8月4勝追平去年！鋒總點名林澤彬關鍵安打　陳愷佑攻守獲讚

悍將8月4勝追平去年！鋒總點名林澤彬關鍵安打　陳愷佑攻守獲讚

兄弟連線「有很大的力量」！張育成見證張進德生涯首盜：有技巧

兄弟連線「有很大的力量」！張育成見證張進德生涯首盜：有技巧

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

熱門新聞

快訊／正式解散！　高雄鋼鐵人退出PLG職籃

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

大谷翔平進化成「全新投手」　三大關鍵改變震撼聯盟

快訊／台灣勝委內瑞拉　威廉波特少棒晉級軍國際組冠軍賽

U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列

獨家／台灣男籃4號位斷層　田壘笑稱要開「長人訓練營」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1正式解散　鋼鐵人退出PLG職籃

2鄧愷威為何還能先發？ 教頭告訴你

3聯盟官網揭大谷翔平三大關鍵改變

4台灣勝委內瑞拉　威廉波特少棒晉級軍國際組冠軍賽

5U18最終名單！7名準職棒球員入列

最新新聞

118次本壘出局　響尾蛇三壘指遭開除

2大谷翔平生涯第1000場出賽吞賽季首敗

3林智勝引退系列賽壓軸嘉賓亮相！

4正式解散　鋼鐵人退出PLG職籃

5鄭怡靜、簡彤娟今晚爭瑞典大滿貫4強

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366