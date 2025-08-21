鄭怡靜、簡彤娟成台灣最後希望　今晚爭瑞典大滿貫女雙4強

▲台灣一姐鄭怡靜與新星簡彤娟今晚將力拚瑞典大滿貫女雙4強門票。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣一姐鄭怡靜與新星簡彤娟首度搭檔女雙，就一路挺進WTT瑞典大滿貫8強，兩人在16強賽直落3完封羅馬尼亞第5種子薩瑪拉（Elizabeta Samara）、斯佐科斯（Bernadette Szocs），成了台灣此站的「最後希望」，兩人預計今晚迎戰南韓組合金娜英、柳韓娜，力拚女雙4強門票。

「學姐」鄭怡靜此站身兼3項，她與女雙新搭檔簡彤娟展現絕佳默契，16強賽首局鏖戰至13比11險勝後氣勢如虹，次局一路領先以11比8再下一城，決勝第3局，雖一度遭對手反超比分，但關鍵時刻兩人頂住壓力，最終以11比9鎖定勝利，直落3過關，順利挺進8強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過鄭怡靜單打在32強止步，她苦戰5局以2比3不敵南韓好手李恩惠；與一哥林昀儒攜手出戰的混雙，則在8強賽就碰上中國頭號種子林詩棟、蒯曼，以0比3落敗，無緣4強。

林昀儒與高承睿的「柚香林萌」組合也在男雙16強意外落馬，兩人今年首度合拍就奪下世錦賽銀牌，榮膺此站第2種子，首輪輪空，次輪碰上中國新組合梁靖崑、溫瑞博，雙方激戰5局，「柚香林萌」以2比3惜敗。男單部分，小高首輪就出局，小林則在次輪0比3敗給日本好手戶上隼輔吞下對戰首敗。

鄭怡靜與簡彤娟成為台灣在瑞典大滿貫賽的「最後希望」，今晚將強碰南韓第3種子金娜英、柳韓娜，力拚女雙4強門票。