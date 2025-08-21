運動雲

海盜將升上百大頂級新秀錢德勒　總教練點名「牛棚磨練」助長成

▲錢德勒（Bubba Chandler）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

根據大聯盟官網消息來源指出，匹茲堡海盜將於台灣時間23日與科羅拉多洛磯交手的比賽前，正式將全聯盟頂級新秀投手錢德勒（Bubba Chandler）升上大聯盟；這位右投被《MLB Pipeline》評為全大聯盟第7大新秀，同時也是當今最受矚目的投球新星。

雖然球團尚未正式對外宣布，但消息在海盜以2比1擊敗藍鳥、結束系列賽後便已曝光；不同於外界預期，錢德勒初登大聯盟並非直接鎖定先發，而是先以「長中繼」角色磨練，未來才逐步競爭先發輪值位置。

海盜總教練凱利（Don Kelly）解釋球團的安排時表示：「先前我們看到艾許克拉夫特（Braxton Ashcraft）在這角色中真的表現很好，能在牛棚持續適應並展現身手，他有過幾場非常重要的表現，也同時嘗試過先發與牛棚；讓錢德勒也從這裡開始，在牛棚練習、在大聯盟層級磨練，並從教練與隊友獲得即時回饋，這對他和我們球隊來說都至關重要。」

錢德勒雖然本季在3A印第安納波利斯完全以先發出賽，但若參考艾許克拉夫特的經驗，這樣的過渡方式被視為有利於新秀的成長。

艾許克拉夫特親身分享：「我不能替錢德勒發言，但對我來說，這樣的過程讓我成為更好的投手，當你一直做同樣的事，難免陷入單調；但當被迫進入陌生角色時，你要嘛全力競爭，要嘛就被淘汰，以我對錢德勒的了解，他是非常強大的競爭者，我毫不懷疑這會對他有幫助。」

錢德勒將於9月14日滿23歲，本季前段表現強勢，但近期控球不穩，100局投球中繳出5勝6敗、防禦率4.05的成績；自6月以來，他的防禦率高達5.96，保送率更飆升至13.1%，雖然三振率仍有 21.2%，但這些問題多少延後了他的大聯盟之路。

儘管如此，隨著海盜在交易截止日前送走投手佛特（Bailey Falter），總管謝林頓（Ben Cherington）明言要將更多機會留給可能成為2026年輪值一員的投手，因此錢德勒的登錄幾乎是必然。

錢德勒在2021年選秀會第三輪被選進，擁有小聯盟最具威脅性的投球組合之一；他的速球球速直逼90英里後段，MLB Pipeline甚至給予70分評價（20-80 制），滑球、曲球與變速球則在50至60分之間，當狀態最佳時，他的投球能東西向、南北向全面壓制打者，被視為未來海盜先發輪值的關鍵核心。

未來錢德勒將與斯金斯（Paul Skenes）、瓊斯（Jared Jones）以及艾許克拉夫特組成海盜的年輕先發群，對於這個全新挑戰，艾許克拉夫特替隊友掛保證：「對我而言，最有幫助的是依靠身邊的隊友，而錢德勒在這方面做得非常好，他一直如此。雖然會是完全不同的挑戰，但我毫不懷疑他將會非常優秀。」

關鍵字： 匹茲堡海盜MLB

