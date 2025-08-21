運動雲

昔MVP衛少下季恐無球可打　美媒：國王是他留NBA唯一選項

▲▼金塊衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克拒絕球員選項後，至今未有新合約。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

前MVP衛斯布魯克（Russell Westbrook）今夏並未回歸金塊，他拒絕了價值400萬美元的球員選項，但至今未找到新東家。隨著訓練營即將開啟，這位36歲老將很可能面臨「開季無球可打」的窘境，《Bleacher Report》記者費雪（Jake Fischer）指出，國王是唯一對他感興趣的NBA隊伍。

根據《Hoops Wire》記者阿米克（Sam Amico）的消息，雖然國王、熱火、尼克、公鹿都曾被點名是衛少的潛在下家，但實際上進展甚少。有消息人士直言，若衛少到開季仍未簽約，也不令人意外，「即便簽約，預計也只會是一份老將底薪，且不一定會落在上述球隊。」

《Bleacher Report》記者費雪更披露，目前唯一認真考慮網羅衛少的球隊是沙加緬度國王，「從頭到尾，國王都是最有可能的落腳處。據我掌握的消息，如果衛斯布魯克還要繼續打NBA，那國王可能就是唯一的選項。」

▲▼衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲雖然曾是MVP級球星，但隨著年齡增長與身手下滑，各隊對衛少興趣缺缺。（圖／達志影像／美聯社）

衛少上季為金塊出戰75場，繳出場均13.3分、4.9籃板、6.1助攻，外加1.4抄截，命中率44.9%，不過金塊季後賽止步次輪。衛少即將在11月滿37歲，儘管生涯締造了203次大三元，9度入選全明星賽、9度進入年度最佳陣容，但隨著年齡增長、傷病與比賽型態轉變，他的市場價值已大不如前。

國王上季中就開始重組陣容，送走一哥福克斯（De’Aaron Fox），換來拉文（Zach LaVine），並透過「先簽後換」迎來施洛德（Dennis Schröder）。若衛少加盟，或許能扮演領袖角色，但這也可能是他最後的NBA機會。

衛少已不再是MVP級的「破壞者」，但憑藉拚勁與經驗，他仍能成為休息室的精神支柱。問題是，是否還有球隊願意提供他舞台？答案或許要等到開季甚至傷病潮出現後才會揭曉。

