川岸強肯定波賽樂回勇　曾仁和牛棚首投掉分仍正面評價

▲波賽樂 。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿洋投波賽樂進入7月後表現判若兩人，他日前受訪時特別感謝投手教練川岸強等教練協助調整。川岸強坦言：「最重要的是身體上的改善，廣瀨教練給予他很多建議，這點最關鍵。我只是多與他溝通，避免他失去信心，告訴他他本來就是很棒的投手。」

波賽樂近期表現逐漸回穩，川岸強認為，「剛開季陷入苦戰，導致信心不足，他本來就是很好的投手，我們幫助他找回投球手感。」投球節奏也有所改善，剛開季節奏過快，他逐漸調整至更穩定的節奏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾仁和本季經歷3場先發後，於近期改為牛棚角色後，17日首次出賽僅投0.1局，被敲3安打失3分。川岸強說：「不覺得他的表現很差，第一顆滾地球成功抓到，右外野安打則因風向影響落地。」對於當場換投時機，總教練古久保健二曾說調度失敗，但川岸強表示「不後悔，但會記取經驗」。

魔神樂19日對悍將先發6局，被敲9支安打，失1分，川岸強表示，「他的狀況沒有非常好，但6局僅失1分，仍把工作做好。得點圈狀況不斷，「一直都很擔心，但很感謝大家都很努力。」

原本林子偉定位為工具人，但本季以二壘手身份穩定出賽，共75場，有機會角逐個人獎項。古久保指出：「其他位置已有固定人選。他現在還是任何位置都能守。以二壘來看，守備仍是強項。雖然打擊稍微不穩定，但整體已有所穩定。」另外也期待梁家榮儘早找回手感。

李勛傑對戰悍將洋投力亞士5打數3安打。古久保表示：「昨天有觸身球，我們會視賽前練習狀況觀察。今天力亞士先發，全隊對戰表現最好的應該是勛傑。」