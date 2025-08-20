運動雲

史上首例！洋基單季2度單場9轟　賈吉領銜上演「背靠背靠背」

▲▼洋基賈吉。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉領銜「背靠背靠背」開轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紐約洋基今（20）日單場擊出9支全壘打，以13比3痛擊坦帕灣光芒。這場比賽不僅追平隊史單場最多轟紀錄，更讓洋基成為大聯盟史上首支在單一賽季中2度打出單場9轟的球隊。

比賽一開始，賈吉（Aaron Judge）便擊出429英尺的中外野全壘打，點燃洋基全隊攻勢，貝林傑（Cody Bellinger）、史坦頓（Giancarlo Stanton）隨後跟進，從光芒先發巴茲（Shane Baz）手中炸裂「背靠背靠背」連3轟，火力震撼全場。

最終全隊共有6名球員開轟，其中包括3位單場雙響砲的史坦頓、貝林傑、卡巴耶羅（José Caballero）。而奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）、萊斯（Ben Rice）也加入全壘打行列，聯手賈吉一同瓦解光芒投手群。

賽後總教練布恩（Aaron Boone）直言，「這是非常了不起的打擊表現，要在1場比賽完成9轟，真的令人難以置信。」布恩甚至坦言，比賽過程中一度數不清到底擊出了幾支全壘打，足見球隊火力之猛烈。

除了球隊追平紀錄，賈吉此役轟出本季第40轟，成為洋基史上僅有的第4位至少4季敲滿40轟的球員，與貝比魯斯（Babe Ruth）、蓋瑞格（Lou Gehrig）、曼托（Mickey Mantle）並列。

值得注意的是，史坦頓狀態顯著回升，在45場出賽中打擊率達0.306，長打率高達0.619，展現久違的巔峰水準。貝林傑則以單場4安打（包含2發全壘打）、單場7分打點再度展現MVP級火力。

此役勝投由左投羅丹（Carlos Rodón）拿下，他主投6局僅失2分，收下本季第13勝，洋基也順勢取得4連勝，逐漸擺脫月初的低迷狀態。

