台鋼全新基地開訓！劉東洋百感交集　訂下「熱情、激情」新目標

▲劉東洋 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

台鋼雄鷹今（10）日正式開訓，球團於全新訓練基地舉行開訓典禮，領隊劉東洋致詞時百感交集，直言球隊一路走來並不容易，「從二軍時期開始，我們就像是居無定所，不管訓練或比賽，都沒有一個真正屬於自己的家。」如今終於擁有完善又漂亮的基地，他感性表示，「今天不只是一個開訓，更是一個『回家』的時刻。」

劉東洋感謝謝裕民會長與董事長王炯棻投入大量資源，讓球隊得以建立屬於自己的根基，也讓教練、選手與所有工作人員能在更好的環境中專心投入。他透露，今年為自己與球隊設定的目標關鍵字，就是「熱情」與「激情」。

「熱情，是希望選手能把更多的熱情投入在工作上。」劉東洋指出，有了這麼好的基地與資源，就該用行動回報，「我相信只要有這份熱情，就一定能換回好的成績。」而他更期待，這份熱情能在10月轉化為球迷的「激情」。

台鋼雄鷹即將迎來隊史第三個一軍球季，劉東洋回顧，前兩年進場人數穩定成長，但他認為，下一個關鍵分水嶺，是如何真正點燃球迷的熱血與投入，「如果能激發出球迷的激情，雄鷹就能邁入另一個境界。」

他也不諱言，最直接、也是最有效的方法，就是戰績上的突破，「今年最重要的目標，就是打進季後賽，甚至是總冠軍賽。」劉東洋期許，全體隊職員能朝著這個方向一起努力，讓雄鷹在第三年迎來真正的蛻變。

致詞最後，他送上新年祝福，「祝大家新年快樂、萬事如意，也希望我們今年能一起完成這個重要的目標。」

關鍵字： 台鋼雄鷹開訓新基地劉東洋季後賽中職

