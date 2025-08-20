老友之子！羅伯斯祝賀洛磯新秀　生涯首轟「果然血濃於水」

▲卡洛斯炸裂生涯首轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇今（20）日在客場對科羅拉多洛磯一戰火力全開，全隊敲出18支安打攻下11分大勝。不過，賽後總教練羅伯斯特別誇讚擊出生涯首轟的洛磯新秀卡洛斯（Kyle Karros）。

卡羅斯今日以「第6棒、三壘手」先發出賽。6局下，一壘有人時，他掌握住道奇先發希漢（Emmet Sheehan）的變速球，一棒轟向左外野看台，完成生涯首轟，返回休息區後，他立刻受到隊友們的祝賀，臉上掛著靦腆笑容。

You just knew Kyle Karros was going to hit his first MLB home run with his dad Eric, former Dodger, in the stands pic.twitter.com/2DYElzvW73 — Colorado Rockies (@Rockies) August 20, 2025

卡洛斯的父親艾瑞克（Eric Karros）是前大聯盟球員，生涯累積284轟，曾效力道奇等隊，而羅伯斯在2002年正好與他是隊友，今天卡洛斯擊出生涯首轟，父親恰巧也在場邊見證了兒子的榮耀時刻。

羅伯斯賽後笑著表示，「果然血濃於水啊，我想艾瑞克一定很高興，對於卡洛斯來說，這也是非常特別的一夜。」雖然是敵方的選手，但因為是老朋友的兒子，羅伯斯也罕見露出笑容。

他還補充道，「（卡洛斯）不僅打擊表現好，守備也很出色，對他們一家來說，這一定是令人開心的時刻。」羅伯斯隨後也笑言，「而且那支全壘打對我們沒有造成致命打擊。」

另外值得一提的是，卡洛斯的哥哥賈瑞德（Jared Karros）目前也以投手身分效力於道奇的農場體系。