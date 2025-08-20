道奇新援差點「完全打擊」！　柯爾單場4安先感謝教練團

▲柯爾差點締造完全打擊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇新援外野手柯爾（Alex Call）今（20）日在客場對科羅拉多洛磯的比賽中差點締造「完全打擊」，全場敲出4安打、包含1發453英尺的全壘打，成為球隊11比4大勝的重要功臣。

柯爾在道奇與明尼蘇達雙城的交易案中，與外野手奧特曼（James Outman）互換轉披藍衫。此役他以第7棒、左外野手先發出賽，第1打席於2局無人出局時擊出轉隊後首轟、也是本季第4支全壘打。這發全壘打擊球初速106.3英里、飛行距離達453英尺，擊球仰角28度，形成1發特大號全壘打。

Alex Call hits his first home runs since being traded to the Dodgers from the Nationals at the deadline.



Call's 453 ft. blast is the longest home run by a Dodger this season.



pic.twitter.com/6XShZ0mGHt — Doug McKain (@DMAC_LA) August 20, 2025

接著在3局上2出局一、二壘有人時，柯爾再補上1分打點安打；5局上1出局時，他擊出直擊右外野全壘打牆的二壘安打，3打數3安打，距離完全打擊僅差三壘安打。

7局上的第4打席，他靠游擊方向內野安打上壘；9局上最後1次打擊機會則遭三振，最終未能完成完全打擊。不過單場4安、2打點的表現，已足以成為全場焦點。

柯爾賽後表示，「非常感謝教練團的支持，我一直努力訓練，今天終於展現成果，那發全壘打可能是我打過最遠的一球。」

本季至今，柯爾打擊率0.276，累積4轟、28打點、2次盜壘，OPS為.767。由於這樁交易涉及道奇高顏值外野手奧特曼離隊，不少球迷在社群媒體戲稱這是「帥哥交易」，在社群平台X上甚至出現「帥哥走了又來帥哥」的討論。