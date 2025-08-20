運動雲

>

道奇新援差點「完全打擊」！　柯爾單場4安先感謝教練團

▲▼道奇柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯爾差點締造完全打擊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇新援外野手柯爾（Alex Call）今（20）日在客場對科羅拉多洛磯的比賽中差點締造「完全打擊」，全場敲出4安打、包含1發453英尺的全壘打，成為球隊11比4大勝的重要功臣。

柯爾在道奇與明尼蘇達雙城的交易案中，與外野手奧特曼（James Outman）互換轉披藍衫。此役他以第7棒、左外野手先發出賽，第1打席於2局無人出局時擊出轉隊後首轟、也是本季第4支全壘打。這發全壘打擊球初速106.3英里、飛行距離達453英尺，擊球仰角28度，形成1發特大號全壘打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著在3局上2出局一、二壘有人時，柯爾再補上1分打點安打；5局上1出局時，他擊出直擊右外野全壘打牆的二壘安打，3打數3安打，距離完全打擊僅差三壘安打。

7局上的第4打席，他靠游擊方向內野安打上壘；9局上最後1次打擊機會則遭三振，最終未能完成完全打擊。不過單場4安、2打點的表現，已足以成為全場焦點。

柯爾賽後表示，「非常感謝教練團的支持，我一直努力訓練，今天終於展現成果，那發全壘打可能是我打過最遠的一球。」

本季至今，柯爾打擊率0.276，累積4轟、28打點、2次盜壘，OPS為.767。由於這樁交易涉及道奇高顏值外野手奧特曼離隊，不少球迷在社群媒體戲稱這是「帥哥交易」，在社群平台X上甚至出現「帥哥走了又來帥哥」的討論。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇柯爾

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

大谷翔平怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

鄧愷威3.1局失3分吞敗　巨人進攻無力1比5不敵教士

鄧愷威3.1局失3分吞敗　巨人進攻無力1比5不敵教士

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

大谷翔平轟44號「爆速彈」！單季120得分達成　道奇11比4大勝落磯

大谷翔平轟44號「爆速彈」！單季120得分達成　道奇11比4大勝落磯

大谷翔平炸第44轟！刷新個人進度最速並列國聯全壘打王

大谷翔平炸第44轟！刷新個人進度最速並列國聯全壘打王

快訊／PLG職籃震撼彈！　曾祥鈞簽複數年合約重返勇士

快訊／PLG職籃震撼彈！　曾祥鈞簽複數年合約重返勇士

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

李灝宇有望9月叩關大聯盟？外媒看好點出競爭關鍵優勢

李灝宇有望9月叩關大聯盟？外媒看好點出競爭關鍵優勢

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

柯瑞展開中國行！無人機燈光秀再現晚安慶祝　他直呼太瘋狂

柯瑞展開中國行！無人機燈光秀再現晚安慶祝　他直呼太瘋狂

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

熱門新聞

大谷翔平怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

鄧愷威3.1局失3分吞敗　巨人進攻無力1比5不敵教士

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

大谷翔平轟44號「爆速彈」！單季120得分達成　道奇11比4大勝落磯

大谷翔平炸第44轟！刷新個人進度最速並列國聯全壘打王

快訊／PLG職籃震撼彈！　曾祥鈞簽複數年合約重返勇士

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

2鄧愷威3.1局失3分吞敗　巨人1比5教士

3NBA「牆哥」沃爾　震撼宣布退役

4大谷轟44號爆速彈！道奇11比4大勝

5大谷翔平炸第44轟！413英尺怪力一擊

最新新聞

1道奇新援柯爾差點「完全打擊」

2鄧愷威3.1局失3分吞敗　巨人1比5教士

3賴銘偉化身「搖滾宮主」新莊開唱

4Apink鄭恩地來了！9月底雄鷹大巨蛋主場「心動」獻唱

5生涯首次投手犯規　菅野智之當下疑惑

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366