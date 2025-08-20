運動雲

>

13年生涯首次投手犯規　菅野智之當下疑惑：回休息室才知道

▲▼金鶯菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

巴爾的摩金鶯先發投手菅野智之今（20）日在客場對波士頓紅襪登板，於第3局因日美生涯首度「投手犯規」失掉1分，但他仍投滿5局，成功壓制紅襪打線，可惜牛棚在9局未能守成，使他無緣本季第11勝。不過，金鶯最終於延長賽以4比3獲勝，收下3連勝。

這場比賽，菅野與紅襪外野手吉田正尚首次在大聯盟正面交鋒，成功三振對方2次。進入8月以來，菅野的防禦率僅2.01，他談及近期好表現表示，「我覺得現在能按照自己的想法去投球，再加上控球也變好了，整體表現因此有明顯提升。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問到第3局發生的投手犯規，菅野苦笑說，「回到休息區才知道發生了什麼。」他在雙方比數0比0，二、三壘有人時，因三壘跑者大幅領離壘包，連續退板試圖牽制，但三壘手沒有靠近壘包防守，讓跑者輕鬆回壘。由於沒有抓到出局數，主審依規則宣告投手犯規，壘上跑者因此推進得分，紅襪成功先馳得點。

該規則自2023年起在大聯盟導入，明訂投手若進行第3次牽制卻未能抓到出局，將被判投手犯規，而2次退板同樣視為牽制。菅野在職業生涯第13年首次遭此判決，當下張開雙手露出「為什麼？」的神情，難掩困惑。不過，他隨後讓史托瑞（Trevor Story）擊出游擊滾地球出局，將傷害控制在只失1分。

關鍵字： MLB巴爾的摩金鶯菅野智之

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

大谷翔平怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

鄧愷威3.1局失3分吞敗　巨人進攻無力1比5不敵教士

鄧愷威3.1局失3分吞敗　巨人進攻無力1比5不敵教士

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

大谷翔平轟44號「爆速彈」！單季120得分達成　道奇11比4大勝落磯

大谷翔平轟44號「爆速彈」！單季120得分達成　道奇11比4大勝落磯

大谷翔平炸第44轟！刷新個人進度最速並列國聯全壘打王

大谷翔平炸第44轟！刷新個人進度最速並列國聯全壘打王

快訊／PLG職籃震撼彈！　曾祥鈞簽複數年合約重返勇士

快訊／PLG職籃震撼彈！　曾祥鈞簽複數年合約重返勇士

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

李灝宇有望9月叩關大聯盟？外媒看好點出競爭關鍵優勢

李灝宇有望9月叩關大聯盟？外媒看好點出競爭關鍵優勢

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

柯瑞展開中國行！無人機燈光秀再現晚安慶祝　他直呼太瘋狂

柯瑞展開中國行！無人機燈光秀再現晚安慶祝　他直呼太瘋狂

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

熱門新聞

大谷翔平怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

鄧愷威3.1局失3分吞敗　巨人進攻無力1比5不敵教士

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

大谷翔平轟44號「爆速彈」！單季120得分達成　道奇11比4大勝落磯

大谷翔平炸第44轟！刷新個人進度最速並列國聯全壘打王

快訊／PLG職籃震撼彈！　曾祥鈞簽複數年合約重返勇士

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

2鄧愷威3.1局失3分吞敗　巨人1比5教士

3NBA「牆哥」沃爾　震撼宣布退役

4大谷轟44號爆速彈！道奇11比4大勝

5大谷翔平炸第44轟！413英尺怪力一擊

最新新聞

1道奇新援柯爾差點「完全打擊」

2鄧愷威3.1局失3分吞敗　巨人1比5教士

3賴銘偉化身「搖滾宮主」新莊開唱

4Apink鄭恩地來了！9月底雄鷹大巨蛋主場「心動」獻唱

5生涯首次投手犯規　菅野智之當下疑惑

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366