13年生涯首次投手犯規　菅野智之當下疑惑：回休息室才知道

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

巴爾的摩金鶯先發投手菅野智之今（20）日在客場對波士頓紅襪登板，於第3局因日美生涯首度「投手犯規」失掉1分，但他仍投滿5局，成功壓制紅襪打線，可惜牛棚在9局未能守成，使他無緣本季第11勝。不過，金鶯最終於延長賽以4比3獲勝，收下3連勝。

這場比賽，菅野與紅襪外野手吉田正尚首次在大聯盟正面交鋒，成功三振對方2次。進入8月以來，菅野的防禦率僅2.01，他談及近期好表現表示，「我覺得現在能按照自己的想法去投球，再加上控球也變好了，整體表現因此有明顯提升。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問到第3局發生的投手犯規，菅野苦笑說，「回到休息區才知道發生了什麼。」他在雙方比數0比0，二、三壘有人時，因三壘跑者大幅領離壘包，連續退板試圖牽制，但三壘手沒有靠近壘包防守，讓跑者輕鬆回壘。由於沒有抓到出局數，主審依規則宣告投手犯規，壘上跑者因此推進得分，紅襪成功先馳得點。

Sugano Tomoyuki菅野 智之 balk pic.twitter.com/uH8SnICnjs — Bobby (@welcomeMLB) August 20, 2025

該規則自2023年起在大聯盟導入，明訂投手若進行第3次牽制卻未能抓到出局，將被判投手犯規，而2次退板同樣視為牽制。菅野在職業生涯第13年首次遭此判決，當下張開雙手露出「為什麼？」的神情，難掩困惑。不過，他隨後讓史托瑞（Trevor Story）擊出游擊滾地球出局，將傷害控制在只失1分。