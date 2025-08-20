運動雲

>

不斷更新／鄧愷威4局陷亂流提前退場　教士3比1逆轉超前

記者王真魚／綜合報導

巨人今日與教士交手，台灣投手鄧愷威迎來本季第4場登板、生涯第3場先發，僅投至4局下就因控球不穩、連續挨安與觸身球失分後提前退場。目前教士以2比1領先。

鄧愷威近一次登板是美國時間8月13日，當時正好是面對教士，主投1.2局被敲4安、出現4保送，失7分（6責失）吞敗，今天再度先發，期待能夠雪恥復仇。

1局上，巨人先攻，李政厚作為開路先鋒，從皮維塔（Nick Pivetta）手中擊出全壘打，本季第7轟出爐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得一提的是，特別的是，這轟發生在美國時間19日，但在韓國與台灣已是20日，正逢李政厚26歲生日。

不過首局下，鄧愷威就遇到考驗，小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）擊出的游擊滾地球形成守備失誤，隨後厄萊茲（Luis Arraez）補上右外野平飛二壘安打。

無人出局面臨二、三壘有人危機，下一棒馬查多（Manny Machado）擊出三壘滾地球，雖然換得一個出局，但三壘跑者回壘得分，教士立即追成1比1平手。

鄧愷威接著穩住陣腳，接連三振奧赫恩 (Ryan O'Hearn）、柏賈茲 (Xander Bogaerts)，化解失分危機。

首局止血後，鄧愷威在2局下快速進入狀況，先三振勞瑞亞諾（Ramón Laureano），接著讓希茨 (Gavin Sheets)打出三壘內野高飛球出局，最後再以揮空三振解決伊格萊西亞斯 (Jose Iglesias)，投出三上三下的精采一局。

巨人打線在2、3局也持續受到壓制，2局上三上三下無功而返；3局上李政厚遭三振後，拉莫斯（Heliot Ramos）雖靠觸身球上壘，但迪弗斯（Rafael Devers）與施密特（Casey Schmitt）連續被三振，巨人攻勢無法延續。

3局下，鄧愷威先讓狄亞茲（Elias Díaz）擊出三壘滾地球出局，接著面對小塔提斯投出四壞保送，還被盜上二壘，不過他隨即穩住陣腳，讓厄萊茲擊出右外野飛球出局，最後再讓馬查多擊出中外野平飛球遭接殺，化解危機，巨人與教士仍以1比1戰平。

4局下，鄧愷威再度面臨亂流，先被奧赫恩擊出中間方向安打，隨後又觸身保送波賈茲，形成一、二壘有人局面。雖然靠著勞瑞亞諾的滾地球抓到一個出局數，但壘上跑者仍推進到一、三壘。接著希茨再度挨觸身球形成滿壘，伊格萊西亞斯補上左外野安打，送回三壘跑者，教士反超比數2比1。

鄧愷威此戰主投3.1局被敲3安，失掉3分、2分責失，有3次保送，包括2次觸身球保送，另有4次三振。

比文斯（Spencer Bivens）接手登板救火，面對狄亞茲製造三壘滾地球，成功封殺往的勞瑞亞諾。但壘包依然滿壘的狀況下，對小塔提斯投出保送，教士再擠回1分，比數擴大領先到3比1。所幸之後化解危機，厄萊茲擊出左外野飛球出局，及時阻斷對手攻勢。

關鍵字： 棒球台灣韓國MLB巨人鄧愷威

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

大谷翔平怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

大谷翔平炸第44轟！刷新個人進度最速並列國聯全壘打王

大谷翔平炸第44轟！刷新個人進度最速並列國聯全壘打王

不斷更新／保送+盜壘陷險境　鄧愷威穩住陣腳力保平手

不斷更新／保送+盜壘陷險境　鄧愷威穩住陣腳力保平手

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

李灝宇有望9月叩關大聯盟？外媒看好點出競爭關鍵優勢

李灝宇有望9月叩關大聯盟？外媒看好點出競爭關鍵優勢

柯瑞展開中國行！無人機燈光秀再現晚安慶祝　他直呼太瘋狂

柯瑞展開中國行！無人機燈光秀再現晚安慶祝　他直呼太瘋狂

陳冠宇越投越快！朱承洋敲碗秘訣　張閔勛也早有發現

陳冠宇越投越快！朱承洋敲碗秘訣　張閔勛也早有發現

TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊　跨三代女神陸筱晴出任總監

TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊　跨三代女神陸筱晴出任總監

續約談判卡關？火箭不急著給杜蘭特35億大約　美媒曝KD態度

續約談判卡關？火箭不急著給杜蘭特35億大約　美媒曝KD態度

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

熱門新聞

大谷翔平怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

大谷翔平炸第44轟！刷新個人進度最速並列國聯全壘打王

不斷更新／保送+盜壘陷險境　鄧愷威穩住陣腳力保平手

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

李灝宇有望9月叩關大聯盟？外媒看好點出競爭關鍵優勢

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

2NBA「牆哥」沃爾　震撼宣布退役

3大谷翔平炸第44轟！413英尺怪力一擊

4快訊／保送+盜壘陷險境　鄧愷威穩住陣腳力保平手

5挨14安僅失1分　古久保誇3大功臣

最新新聞

1快訊／鄧愷威4局陷亂流提前退場

2昔日搭檔牆哥宣布退休　畢爾深情告白

3曾祥鈞動向　富邦勇士給回歸提示

4大谷翔平炸第44轟！413英尺怪力一擊

5失控！水手外野手朝投手丟球棒被禁賽

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366