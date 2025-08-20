不斷更新／鄧愷威4局陷亂流提前退場　教士3比1逆轉超前

Leadoff Lee



Jung Hoo Lee hits his 7th home run of the season to start the night in San Diego! pic.twitter.com/sVxrSUvJy0 — SF Giants Update (@Giants__Update) August 20, 2025

記者王真魚／綜合報導

巨人今日與教士交手，台灣投手鄧愷威迎來本季第4場登板、生涯第3場先發，僅投至4局下就因控球不穩、連續挨安與觸身球失分後提前退場。目前教士以2比1領先。

鄧愷威近一次登板是美國時間8月13日，當時正好是面對教士，主投1.2局被敲4安、出現4保送，失7分（6責失）吞敗，今天再度先發，期待能夠雪恥復仇。

1局上，巨人先攻，李政厚作為開路先鋒，從皮維塔（Nick Pivetta）手中擊出全壘打，本季第7轟出爐。

值得一提的是，特別的是，這轟發生在美國時間19日，但在韓國與台灣已是20日，正逢李政厚26歲生日。

不過首局下，鄧愷威就遇到考驗，小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）擊出的游擊滾地球形成守備失誤，隨後厄萊茲（Luis Arraez）補上右外野平飛二壘安打。

無人出局面臨二、三壘有人危機，下一棒馬查多（Manny Machado）擊出三壘滾地球，雖然換得一個出局，但三壘跑者回壘得分，教士立即追成1比1平手。

鄧愷威接著穩住陣腳，接連三振奧赫恩 (Ryan O'Hearn）、柏賈茲 (Xander Bogaerts)，化解失分危機。

首局止血後，鄧愷威在2局下快速進入狀況，先三振勞瑞亞諾（Ramón Laureano），接著讓希茨 (Gavin Sheets)打出三壘內野高飛球出局，最後再以揮空三振解決伊格萊西亞斯 (Jose Iglesias)，投出三上三下的精采一局。

巨人打線在2、3局也持續受到壓制，2局上三上三下無功而返；3局上李政厚遭三振後，拉莫斯（Heliot Ramos）雖靠觸身球上壘，但迪弗斯（Rafael Devers）與施密特（Casey Schmitt）連續被三振，巨人攻勢無法延續。

3局下，鄧愷威先讓狄亞茲（Elias Díaz）擊出三壘滾地球出局，接著面對小塔提斯投出四壞保送，還被盜上二壘，不過他隨即穩住陣腳，讓厄萊茲擊出右外野飛球出局，最後再讓馬查多擊出中外野平飛球遭接殺，化解危機，巨人與教士仍以1比1戰平。

4局下，鄧愷威再度面臨亂流，先被奧赫恩擊出中間方向安打，隨後又觸身保送波賈茲，形成一、二壘有人局面。雖然靠著勞瑞亞諾的滾地球抓到一個出局數，但壘上跑者仍推進到一、三壘。接著希茨再度挨觸身球形成滿壘，伊格萊西亞斯補上左外野安打，送回三壘跑者，教士反超比數2比1。

鄧愷威此戰主投3.1局被敲3安，失掉3分、2分責失，有3次保送，包括2次觸身球保送，另有4次三振。

比文斯（Spencer Bivens）接手登板救火，面對狄亞茲製造三壘滾地球，成功封殺往的勞瑞亞諾。但壘包依然滿壘的狀況下，對小塔提斯投出保送，教士再擠回1分，比數擴大領先到3比1。所幸之後化解危機，厄萊茲擊出左外野飛球出局，及時阻斷對手攻勢。