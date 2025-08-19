運動雲

悍將14安只擠出1分　林泓育雙安扛打線！桃猿2比1氣走悍將

▲林泓育 。（圖／樂天桃猿提供）

▲林泓育 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將今晚作客樂天桃猿，敲出14支安打，卻只擠出1分，多次得點圈留下殘壘。樂天桃猿安打數7支雖比對手少，不過「老將」林泓育挺身而出，先是在首局靠犧牲打率隊先馳得點，3局下再敲安，攻下保險分。桃猿終場2比1擊敗悍將，取得2連勝。

悍將除了首局三上三下，接下來局局都有打者上壘，但始終無法把握機會，多次空手而回。5局上更出現滿壘大好攻勢，可惜戴培峰擊出內野滾地球，錯失逆轉契機。

黃保羅此戰先發5局，首局面臨滿壘危機，但只讓對手因犧牲打攻下1分，3局下2出局後又因隊友失誤面對危機，隨後林泓育敲安，攻下猿隊第2分。黃保羅未獲打線支援，隊友守備又出差錯，苦吞第7敗。

7局結束，悍將得點圈表現慘澹，11支2，4局靠著董子恩適時安打攻下全場唯一1分。

8局上，悍將再度醞釀攻勢，董子恩敲出內野安打上壘，換上陳愷佑代跑。陳真隨後補上三壘邊線安打，本有機會帶動反攻氣勢，卻因陳愷佑判斷過於積極，貿然衝向三壘途中遭到觸殺，追分契機瞬間中斷。

接著陳真靠林岳谷短打推進到二壘，悍將再啟用張進德代打，但陳冠宇精準牽制，抓到回壘不及的陳真。雖然悍將已經用完挑戰，總教練陳金鋒仍向裁判請求主動審視，最終討論後仍維持原判。悍將8局兩度跑壘受挫，徹底澆熄反攻氣焰。

9局上，悍將沒有放棄最後反攻，林澤彬率先敲安上壘，2出局後張育成再補上一支安打，形成二、三壘有人，迎來今晚第12次得點圈機會，輪到范國宸上場打擊，但遭到三振。

魔神樂此戰雖投得跌跌撞撞，被擊出9支安打，但仍完成6局任務，只讓對手攻下1分，奪本季第10勝。林泓育單場雙安，包辦全隊分數，獲選單場MVP，近5戰3次奪MVP。

