運動雲

>

陳冠宇越投越快！朱承洋敲碗秘訣　張閔勛也早有發現

▲樂天桃猿陳冠宇 。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿陳冠宇 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今年牛棚防線穩固，陳冠宇與朱承洋輪流關門。值得關注的是，34的陳冠宇球速愈投愈快，從開季142公里飆升到目前最快151公里，連隊友都看得嘖嘖稱奇。

朱承洋受訪時直言，自己到現在仍摸不著頭緒學長是怎麼辦到的，「他球速真的越投越快，開季也還好，不知道他調整了什麼、做了什麼，他都沒跟我講。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也常常半開玩笑地追問，甚至和其他隊友虧對方，「哇，你這個老人怎麼越丟越快，到底怎麼丟的啦！」但得到的回答總是簡單一句，「沒有啦，就丟啊～～」

捕手張閔勛也有發現，陳冠宇「倒吃甘蔗」的現象，「他這2年都這樣，很奇怪，2年前我就問過他，學長有發現你開季球速大概在140初，但尾聲都能飆到148、150？而且已經持續兩、三年了，他也是說不知道。」

張閔勛認為，關鍵可能在於陳冠宇出色的自制力，「其實他投球沒什麼改變，但一直都很穩定。」

朱承洋則觀察到，陳冠宇每天都會照著課表重量訓練，「不知道是不是這有關係。」他坦言，很想弄清楚箇中奧秘，「我真的滿好奇，他到底做什麼。」

談到自身表現，朱承洋透露今年把指叉球收起來，專注強化直球和滑球，「主要是滑球，像是英傑（投手教練）有一天教我一些小細節，我馬上就帶進比賽。」事實上，滑球本來就是他的拿手球路，「英傑教我的差別主要是一些小細節，滿有趣的。」

朱承洋本身同樣以速球見長，本季最快飆到151公里，和往年相比，他坦言現在看重的是控球與策略，「最重要的是控球更穩定，要懂得怎麼去玩打者。」

不過談到學長的「神奇飆速」，朱承洋依舊滿臉疑惑，「說真的，他球速一直上去，可能會掉一點點，但很快又回升，還能維持，真的不知道他怎麼做到的！」

▲▼中職朱承洋。（圖／記者李毓康攝）

▲朱承洋。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 桃園樂天桃猿陳冠宇朱承洋球速

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U15巴基斯坦選手有力量缺訓練　盼辜仲諒協助來台打球挑戰中職

U15巴基斯坦選手有力量缺訓練　盼辜仲諒協助來台打球挑戰中職

林威助披上「藍焰虎威」戰袍　悍將首次阪神虎聯名商品公開

林威助披上「藍焰虎威」戰袍　悍將首次阪神虎聯名商品公開

味全龍8月底大巨蛋預售近8萬　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

味全龍8月底大巨蛋預售近8萬　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊　跨三代女神陸筱晴出任總監

TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊　跨三代女神陸筱晴出任總監

39歲前馬刺冠軍射手宣布退休　史上唯一在NBA奪冠義大利人

39歲前馬刺冠軍射手宣布退休　史上唯一在NBA奪冠義大利人

羅伯斯考慮讓大谷登板後隔天休兵　有多項考量

羅伯斯考慮讓大谷登板後隔天休兵　有多項考量

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

杜蘭特今夏差點加盟熱火？　邁阿密6換1誠意報價卻因1人破局

杜蘭特今夏差點加盟熱火？　邁阿密6換1誠意報價卻因1人破局

火力全開！U15中華隊18比0大勝泰國　預賽收官晉級將強碰日本

火力全開！U15中華隊18比0大勝泰國　預賽收官晉級將強碰日本

桃猿盼的新洋投來了！前大聯盟左投Caleb Baragar加盟、明晚抵台

桃猿盼的新洋投來了！前大聯盟左投Caleb Baragar加盟、明晚抵台

【埋著埋著就變這樣了】貓見沙坑坐進去如老僧入定　男見狀打造「獅身喵面像」

熱門新聞

U15巴基斯坦選手有力量缺訓練　盼辜仲諒協助來台打球挑戰中職

林威助披上「藍焰虎威」戰袍　悍將首次阪神虎聯名商品公開

味全龍8月底大巨蛋預售近8萬　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊　跨三代女神陸筱晴出任總監

39歲前馬刺冠軍射手宣布退休　史上唯一在NBA奪冠義大利人

羅伯斯考慮讓大谷登板後隔天休兵　有多項考量

讀者回應

﻿

熱門新聞

1巴基斯坦盼辜仲諒協助來台打球挑戰職棒

2林威助披上「藍焰虎威」戰袍

3味全龍8月底攜手達美樂　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

4TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊

539歲前馬刺冠軍射手宣布退休

最新新聞

1柯瑞中國行！無人機燈光秀再現晚安慶祝

2火箭明星中鋒嗆勇士愛哭！

3挨14安僅失1分　古久保誇3大功臣

4城市盃拳擊邀請賽　吳詩儀任代言人

5林泓育MVP是魔神樂　談張閔勛的價值

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

李珠珢、南珉貞騎軍旗惹議　被制止下跪道歉：不會再犯

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366