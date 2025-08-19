陳冠宇越投越快！朱承洋敲碗秘訣　張閔勛也早有發現

▲樂天桃猿陳冠宇 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今年牛棚防線穩固，陳冠宇與朱承洋輪流關門。值得關注的是，34的陳冠宇球速愈投愈快，從開季142公里飆升到目前最快151公里，連隊友都看得嘖嘖稱奇。

朱承洋受訪時直言，自己到現在仍摸不著頭緒學長是怎麼辦到的，「他球速真的越投越快，開季也還好，不知道他調整了什麼、做了什麼，他都沒跟我講。」

他也常常半開玩笑地追問，甚至和其他隊友虧對方，「哇，你這個老人怎麼越丟越快，到底怎麼丟的啦！」但得到的回答總是簡單一句，「沒有啦，就丟啊～～」

捕手張閔勛也有發現，陳冠宇「倒吃甘蔗」的現象，「他這2年都這樣，很奇怪，2年前我就問過他，學長有發現你開季球速大概在140初，但尾聲都能飆到148、150？而且已經持續兩、三年了，他也是說不知道。」

張閔勛認為，關鍵可能在於陳冠宇出色的自制力，「其實他投球沒什麼改變，但一直都很穩定。」

朱承洋則觀察到，陳冠宇每天都會照著課表重量訓練，「不知道是不是這有關係。」他坦言，很想弄清楚箇中奧秘，「我真的滿好奇，他到底做什麼。」

談到自身表現，朱承洋透露今年把指叉球收起來，專注強化直球和滑球，「主要是滑球，像是英傑（投手教練）有一天教我一些小細節，我馬上就帶進比賽。」事實上，滑球本來就是他的拿手球路，「英傑教我的差別主要是一些小細節，滿有趣的。」

朱承洋本身同樣以速球見長，本季最快飆到151公里，和往年相比，他坦言現在看重的是控球與策略，「最重要的是控球更穩定，要懂得怎麼去玩打者。」

不過談到學長的「神奇飆速」，朱承洋依舊滿臉疑惑，「說真的，他球速一直上去，可能會掉一點點，但很快又回升，還能維持，真的不知道他怎麼做到的！」

▲朱承洋。（圖／記者李毓康攝）