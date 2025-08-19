運動雲

火箭明星中鋒嗆勇士愛哭！　「犯規很多卻抱怨沒響哨」

▲火箭森根、范弗利特，勇士柯瑞、巴特勒。（圖／路透）

▲火箭中鋒森根回顧今年季後賽，直言勇士「犯規多還愛哭」。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

休士頓火箭全明星中鋒森根（Alperen Şengün）近日在Podcast節目上，回顧今年與勇士的季後賽系列戰，直言對手「犯規很多，卻還一直抱怨裁判沒響哨」，話語犀利再掀話題。

「他們是一支經驗非常豐富的球隊，」森根表示，「他們在比賽中犯規很多，但季後賽裁判往往不會吹。可偏偏整個系列戰下來，他們卻是最愛抱怨沒響哨的一方。」不過實際數據顯示，勇士整個系列賽累計150次犯規，火箭只有124次，哨音分佈其實更有利於火箭。

森根也透露，火箭總教練烏多卡（Ime Udoka）對球員紀律要求極高，完全不容許場上抱怨，「在我們這裡，幾乎不允許有抱怨動作。烏多卡會直接抓狂，他最不能接受這種行為。」

▲火箭森根、范弗利特，勇士柯瑞、巴特勒。（圖／路透）

▲勇士最終在搶七戰淘汰火箭，希爾德單場飆9顆三分成贏球功臣。（圖／路透）

該系列戰最終打到搶七決勝，勇士以103比89淘汰火箭，資深射手希爾德（Buddy Hield）該役火力大爆發，砍下33分、命中9記三分球。雙方在那場比賽各自僅被吹14次犯規，肢體對抗仍然激烈。

森根直言，勇士或許是火箭最難對付的對手，「我們剛好就抽到他們。」不過火箭今夏「大進補」，延攬了2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant），下賽季若再碰上灣區軍團，勢必會是一場更激烈的對抗，強硬的身體碰撞將持續上演。

