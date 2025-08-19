運動雲

費城人哈波怪力雙響砲！　連2轟都破440英尺隊史首見

▲▼費城人哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波連續炸裂2發超大號全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城人哈波（Bryce Harper）今（19）日對西雅圖水手的比賽中火力全開，連2局敲出超過440英尺的全壘打，締造隊史新猷。最終費城人以12比7取得系列賽開門紅。

6局下，哈波先轟出440英尺的大號全壘打，這是他自2023年9月以來最遠的一轟；不到1小時後的7局下，他再補上1發448英尺飛越右中外野2樓看台的全壘打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他成為本季全聯盟唯一單場擊出2支440英尺以上全壘打的球員，同時也是費城人自2015年《Statcast》啟用以來的首人。

哈波賽後表示，「過去30場比賽感覺都很好，長打能力有發揮出來，打擊手感是近期最佳。當然，今晚獲勝是全隊都有好表現。」他近30戰累積22支長打（包含11轟），OPS達.956，火力強烈且穩定。

費城人全場敲出本季新高21支安打，而且在3局打完前，每位先發打者至少都貢獻1支安打。根據《Elias Sports Bureau》數據，這是球隊自1963年9月以來首次達成。

除了哈波，游擊手透納（Trea Turner）也打出代表作，2局下在主場轟出生涯第1500安，單場4安、5打點；捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）炸裂本月首轟，卡斯提拉諾（Nick Castellanos）也擺脫低潮敲出雙安。

投手方面，王牌左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）送出10次三振、無保送，主投6.2局、失2分，總教練湯姆森（Rob Thomson）直言，「這是他近期最佳的一戰。」

日前球隊王牌惠勒（Zack Wheeler）因右臂血栓動手術，歸期未定，蘇亞雷斯說，「我們失去了一位王牌，每個人都必須站出來。」本場他也說到做到，成功率隊奪勝。

哈波最後也補充，「惠勒希望我們繼續打出好球，拼進季後賽，最後贏下世界大賽。」

