NBA雙星30日桃園巨蛋合體！兩屆FMVP雷納德首度來台超期待

▲NBA兩屆FMVP雷納德8月30日將登桃園巨蛋，與唐斯同場亮相。（圖／桃園雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

兩屆 NBA 總冠軍賽MVP雷納德（Kawhi Leonard）將首度造訪台灣，領銜參與特別籃球盛會。本活動為其亞洲巡迴的一站，由The Asian Tournament（TAT）與桃園台啤永豐雲豹共同主辦。

活動將於8 月30日（周六）下午13點至15點在桃園巨蛋舉行。屆時，雷納德將攜手4屆NBA全明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）以特別嘉賓身份登場，並與來自TAT及雲豹的頂尖球員同場競技。NBA 超級球星與台灣菁英球員的夢幻組合，勢必帶來一場星光熠熠、精彩絕倫的籃球盛宴。

「我很期待首次造訪台灣」雷納德表示，「我聽說這裡的球迷非常熱情，能夠與本地職業球員同場打球，並與球迷一同享受特別的籃球體驗，我非常期待。」

活動資訊：

日期：2025 年 8 月 30 日（週六）

時間：下午 13:00 – 15:00

地點：桃園巨蛋

售票：8 月 20 日（周三）中午 12:00 在 KKTIX 開售

活動項目包括：

·Fun Guy 5v5 – 雷納德化身總教練，率領明星球員進行五對五表演賽，帶來精采對決。

· 雷納德小學堂 – 雷納德現場示範平常上場前的準備及熱身動作，並邀請現場球迷一起加入體驗。

· 技術挑戰賽 – 雷納德將與參賽球員一同挑戰障礙賽道，測試速度、運球與精準度。

· 1對1 無限接力賽 – 雷納德親自上陣參與單挑，由挑戰者輪番對決，直到其中一隊達到積分即獲勝。

· 賽後擊掌會 – 現場邀請指定區域的球迷參與賽後擊掌會，有機會與雷納德近距離接觸。

參賽陣容將匯聚實力堅強職業球員，已確定的參與者包括 高錦瑋、林信寬、Noah Neumann。

門票將於8月20日中午12:00在 KKTIX 開售，票價自NT$320起，提供多種選擇讓球迷近距離感受NBA球星魅力，包括與雷納德互動及場邊席等不同體驗。