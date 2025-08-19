西語老師致命掉球！　羅伯斯緩頰：暫沒打算換右外野手

▲T.赫南德茲、羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇今（19）日以3比4遭科羅拉多落磯再見安打擊敗，關鍵發生在9局下，右外野手「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）的致命掉球造成危機，間接導致再見安打發生。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）談到這次守備，強調球員並非怠惰，但必須持續改善。

比賽進行到9局下1人出局，托爾瓦（Ezequiel Tovar）擊出右外野飛球，T.赫南德茲全力衝刺試圖接殺，球雖然一度進到手套，最後卻脫手，跑者趁勢衝上二壘，隨後柏納貝爾（Warming Bernabel）擊出再見安打，送回再見分。

羅伯斯回顧這一幕表示，「我沒看到他對球的第一反應，也還沒確認重播。不過那顆球在空中停了很久，他是有機會處理的，最後球從手套滑出來，很可惜沒能抓到出局數。」

他也補充，「托爾瓦全力跑上二壘，之後弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）被敲出再見安打，但這不是他的錯，這是一個非常遺憾的結局。」

回顧第3局，T.赫南德茲在無人出局、一壘有人時，也未能處理多伊爾（Brenton Doyle）看似可處理的飛球，最終落地形成安打，隨後瑞特（Ryan Ritter）敲安再失分。對此羅伯斯說，「那顆球如果能處理，或許可以避免跑者推進，但最後變成二、三壘，再掉2分，他（T.赫南德茲）必須要更好。」

不過羅伯斯也替子弟兵緩頰，「他不是沒有努力，他很拚，並不是怠惰。但事實是，他的守備需要改善，他必須繼續成長，守備對於勝利與季後賽都很重要。」

至於是否會調整右外野手人選，羅伯斯態度明確，「現階段沒有打算更換，他打線排在第3棒，不可能在比賽中途換下，但我們會透過守備替補減輕他的負擔。」