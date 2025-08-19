頻繁請假惹議！響尾蛇球星馬提致歉並解釋：這是計畫

▲馬提（Ketel Marte）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

亞利桑那響尾蛇隊的馬提（Ketel Marte）近期因太常請假惹議，19日（台灣時間）親自現身針對近期媒體報導作出回應，說明自己請假安排是經過規劃，目的是為了維持最佳狀態，並不影響球隊表現。

報導指出，馬提曾因請假過多而引起部分隊友與教練不滿。對此，馬提透過翻譯兼教練瓦萊斯（Rolando Valles）表示：「我無法控制外界的評論。我始終以幫助球隊贏球、支持隊友為目標。有時候批評反而讓我更有動力做好自己的工作。」

馬提首次因請假引起注意，是在2024年球季最後一週。當時響尾蛇正為國聯外卡席次奮戰，在一場比賽中，球隊在8比0領先的情況下被逆轉。隨後馬提向總教練羅布洛（Torey Lovullo）表示需要休息一天。最終響尾蛇錯失季後賽資格。

馬提說：「我認為這些休假是必要的，並不算多。我過去曾受傷，這個計畫是我和教練團協商後制定的，目的是讓我能長期上場。」

今年全明星賽後，馬提前往多明尼加，錯過球隊下半季前三場比賽。他指出，部分隊友對缺席感到不滿，但他強調請假計畫與球隊事先溝通過。

此外，馬提在全明星賽期間遭竊，財物損失約40萬美元。他坦言當時情緒受影響，未能如計畫提前回隊，對此公開向隊友致歉。

響尾蛇總教練羅布洛表示：「馬提是很棒的隊友，也是一位出色的年輕人。他每天都全力打球，只想贏球。我們專注比賽，這件事已經過去。」