內城第一人！U15葉幸福感謝大家送幸福　未來要打職棒照顧家人

▲U15葉幸福。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U15亞洲盃青少棒賽中，中華隊內野手葉幸福在首戰對韓國的表現不盡理想，但18日替補出賽敲出安打，成功釋放壓力。接受隔代教養的他，如同名字所示，也獲得不少關注與贊助，他自己也認為很幸福。

葉幸福在集訓期間表現亮眼，首戰對韓國時被排進中心棒次第3棒，但關鍵時刻未能發揮，讓他有些沮喪。第二場比賽教練安排他從板凳出發，替補上場便演出3安打猛打賞。他賽後表示：「第一場太想表現，打擊有點太急，第二場打出安打才釋放壓力。」

來自內城國中的葉幸福是隊史首位國手。他談到集訓期間的收穫時表示，打擊更加穩定，守備也更扎實，還交到了很多好朋友。他說：「高品瀚很好相處，溫以恩經常來找我，我們聚在一起就會搞笑，但全隊最搞笑的是胡冠威。」

葉幸福兒時開始打棒球的契機，來自四季部落，這裡曾孕育過簡煜恩、葉駿宏等國手；另外，他也覺得打棒球看起來很帥。母隊內城國中總教練李寧形容他是「神經質的原住民」，並非樂天派，對自己要求很高，自主性也很強。

李寧爆料，U15國內選拔賽前兩天賽事結束時，葉幸福曾一度離隊回家，讓全隊相當著急。半天後，他才回訊息給李寧，表示自己表現不佳，不想拖累球隊，並自請接受懲處。李寧表示，葉幸福的行為出於不想影響球隊，因此要求他「微笑到最後一場比賽」作為另類懲罰。最終，他回來球隊繼續比賽，並成為隊史第一位國手。李寧也補充，他具備長打能力，應是各項全國賽累積的表現，而受到選訓委員青睞。

葉幸福名字特別，受到不少關注。他的家庭環境較為困難，由外公、外婆隔代照顧，舅舅與舅媽也會提供協助。他表示自己不是很清楚名字由來，「媽媽應該是希望我很幸福吧！」他也說，「我喜歡這個名字，因為有很多人幫助我、支持我。」這次U15亞洲盃，舅舅與舅媽等很多家人特地從宜蘭到台南為他應援，他向家人說：「謝謝你們從那麼遠的地方來看我打球。」

對於未來，葉幸福的目標是成為職棒選手，他說：「這樣就能賺錢照顧家人，也能靠興趣賺錢。」他的偶像是大谷翔平，「因為他很自律，能投又能打。」

關鍵字： U15葉幸福國手棒球幸福

