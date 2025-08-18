運動雲

>

U12見過大場面！王羽翔U15先發蹲捕不緊張　霸氣喊目標個人獎

記者楊舒帆／台南報導

U15亞洲盃青少棒賽18日，中華隊以27比0輕取巴基斯坦，王羽翔單場4安打，連續兩戰都有安打，經歷過U12洗禮後，這次參加國際賽不再緊張，他的目標是拿下最佳九人獎。

王羽翔單場4安打，貢獻2打點，跑回3分，總教練邱耀宇認為他攻優於守，是機關槍型打者。王羽翔表示，「教練有調整我的動作，讓我打球更平，因為自己不是打大支的打者，做自己就好。」

回顧U12時期，王羽翔抗韓繳出完封勝；但U15主要以捕手身份出賽，首戰面對韓國時落敗，他替補出賽仍敲出安打。王羽翔說，「教練說比賽就是這樣，不要氣餒，還有下一場。」他也提到，「到了國中階段，比較不會那麼緊張，只要放鬆打就好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在對巴基斯坦比賽中，主戰捕手孫駿彥在對韓國之戰受傷，王羽翔首次擔任先發捕手。他表示，「學長雖然受傷了，但鼓勵我把握先發機會，教我一些接球與擋球技巧。」兩人形成良性競爭，王羽翔自信地說，「希望拿先發九人，跟學長孫駿彥拚一下。」

對於首次先發蹲捕，王羽翔對自身表現感到滿意，「接球感覺不錯，知道自己先發會亢奮，要穩下來。」先發投手高品瀚投滿2局無失分，王羽翔也說，「他在牛棚就展現霸氣，我也告訴他不要緊張，他投得很好。」

▲王羽翔。（圖／中華棒協提供）

▲王羽翔。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 棒球王羽翔U15亞洲盃中華隊台南影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U15首戰中華不敵韓國　胡冠威後援飆速147吸睛

U15首戰中華不敵韓國　胡冠威後援飆速147吸睛

達比修有自責「做了蠢事」　遭弗里曼轟3分砲重創無緣本季第3勝

達比修有自責「做了蠢事」　遭弗里曼轟3分砲重創無緣本季第3勝

大谷敲安、貝茲8下轟超前砲！　道奇5比4獲勝三連戰橫掃教士

大谷敲安、貝茲8下轟超前砲！　道奇5比4獲勝三連戰橫掃教士

味全龍4洋投底定！　下週要跟康龍分道揚鑣

味全龍4洋投底定！　下週要跟康龍分道揚鑣

U15巴基斯坦選手有力量缺訓練　盼辜仲諒協助來台打球挑戰中職

U15巴基斯坦選手有力量缺訓練　盼辜仲諒協助來台打球挑戰中職

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

前IZ*ONE隊長權恩妃嗨唱大巨蛋！　壓軸《Underwater》全場RUBI大合唱

前IZ*ONE隊長權恩妃嗨唱大巨蛋！　壓軸《Underwater》全場RUBI大合唱

苦盡甘來！貝茲轟價值千金致勝砲　道奇橫掃教士重返國聯西區龍頭

苦盡甘來！貝茲轟價值千金致勝砲　道奇橫掃教士重返國聯西區龍頭

一天3位爸爸報喜！李凱威喜迎二寶湊「好」字　兄妹未來當同學

一天3位爸爸報喜！李凱威喜迎二寶湊「好」字　兄妹未來當同學

想要巨約！庫明加自認與活塞一哥同等級　美媒：對勇士和他都不好

想要巨約！庫明加自認與活塞一哥同等級　美媒：對勇士和他都不好

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

熱門新聞

U15首戰中華不敵韓國　胡冠威後援飆速147吸睛

達比修有自責「做了蠢事」　遭弗里曼轟3分砲重創無緣本季第3勝

大谷敲安、貝茲8下轟超前砲！　道奇5比4獲勝三連戰橫掃教士

味全龍4洋投底定！　下週要跟康龍分道揚鑣

U15巴基斯坦選手有力量缺訓練　盼辜仲諒協助來台打球挑戰中職

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U15首戰中華不敵韓國

2達比修有自責「做了蠢事」

3道奇5比4獲勝三連戰橫掃教士

4味全龍4洋投底定！

5巴基斯坦盼辜仲諒協助來台打球挑戰職棒

最新新聞

1勇士教頭認全靠柯瑞延續執教生涯

2昔DPOY將成湖人隱藏王牌？比佛利預言

3唐西奇傷退嚇壞球迷　國家隊更新狀況

4王羽翔U15蹲捕不緊張　目標個人獎

5U15中華隊27比0輕取巴基斯坦奪首勝

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

富邦三本柱大巨蛋合體開場　C位牛仔吊帶+白背心超養眼

李珠珢被嚇到還不忘跳舞　立刻表情管理超敬業XD

#李珠珢 賽中表演被噴霧攻擊 表情嚇歪好可愛

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366