U12見過大場面！王羽翔U15先發蹲捕不緊張　霸氣喊目標個人獎

U15亞洲盃青少棒賽18日，中華隊以27比0輕取巴基斯坦，王羽翔單場4安打，連續兩戰都有安打，經歷過U12洗禮後，這次參加國際賽不再緊張，他的目標是拿下最佳九人獎。

王羽翔單場4安打，貢獻2打點，跑回3分，總教練邱耀宇認為他攻優於守，是機關槍型打者。王羽翔表示，「教練有調整我的動作，讓我打球更平，因為自己不是打大支的打者，做自己就好。」

回顧U12時期，王羽翔抗韓繳出完封勝；但U15主要以捕手身份出賽，首戰面對韓國時落敗，他替補出賽仍敲出安打。王羽翔說，「教練說比賽就是這樣，不要氣餒，還有下一場。」他也提到，「到了國中階段，比較不會那麼緊張，只要放鬆打就好。」

在對巴基斯坦比賽中，主戰捕手孫駿彥在對韓國之戰受傷，王羽翔首次擔任先發捕手。他表示，「學長雖然受傷了，但鼓勵我把握先發機會，教我一些接球與擋球技巧。」兩人形成良性競爭，王羽翔自信地說，「希望拿先發九人，跟學長孫駿彥拚一下。」

對於首次先發蹲捕，王羽翔對自身表現感到滿意，「接球感覺不錯，知道自己先發會亢奮，要穩下來。」先發投手高品瀚投滿2局無失分，王羽翔也說，「他在牛棚就展現霸氣，我也告訴他不要緊張，他投得很好。」

