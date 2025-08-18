運動雲

昔DPOY將成湖人隱藏王牌？　比佛利：史馬特將打出驚人賽季

記者游郁香／綜合報導

湖人今夏補進前年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart），儘管他過去兩季受傷病影響，未能發揮在塞爾提克時期的身手，不過曾效力洛城的悍將比佛利（Patrick Beverley）看好他下個賽季大爆發，「他有動力回到那個人們熟知的史馬特，我認為他會迎來一個驚人的賽季。」

「這筆選擇中的黑馬就是史馬特。」比佛利說，「他有東西要證明，這很特別。你說史馬特面臨傷病問題？是的，他曾獲得最佳防守球員，那麼他還是那個球員嗎？他會像以前那樣防守嗎？」

▲▼2022年度最佳防守球員史馬特正式加盟湖人 。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

▲2022年度最佳防守球員史馬特正式加盟湖人 。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

比佛利繼續表示，「但人們不了解的是，在（季中）交易截止日後1個半月的時間，史馬特在華盛頓打得非常好。人們真的不了解那一點。而且，他有動力去爭取一份新合約，他有動力回到大家熟知的史馬特。所以，我認為他會迎來一個驚人的賽季。」

史馬特上季中被灰熊交易到巫師後只打了15場比賽，但在這「小樣本」賽事中，他的表現卻讓人眼前一亮。他生涯三分命中率僅32.4%，且一直處於不穩定的狀態，但短暫效力華盛頓期間，他的外線表現顯著提升，場均3.4次三分出手、命中率高達39.2%。

而史馬特在巫師平均每36分鐘能送出4.9次助攻，顯示他仍然能在某些時刻擔任穩定的組織者。

▲▼史馬特(Marcus Smart)。（圖／達志影像／美聯社）

▲比佛利對史馬特充滿信心，認為他能為湖人隊帶來驚人的賽季。（圖／達志影像／美聯社）

作為2014年NBA選秀第6順位，史馬特有望在湖人扮演重要角色，尤其洛杉磯的先發後衛群防守能力並不出色，洛城記者布哈（Jovan Buha）從防守角度分析了湖人的陣容，認為史馬特應該取代八村壘進入先發。

史馬特有機會實現比佛利的預言，重拾他在塞爾提克時期攻守俱佳的身手，若他能做到，將大大提升湖人在西區的競爭力。

