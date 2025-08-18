新科SBL狀元出爐！新軍基隆隊指名亞運金牌余祥平　共10人中選

▲第23屆SBL選秀狀元余祥平 。（圖／翻攝自YouTube／中華民國籃球協會）

記者游郁香／綜合報導

第23屆SBL新人選秀會今（18）日登場，新軍基隆市隊正式亮相，由林冠綸擔任總經理，楊志豪執掌兵符，沈欣漢出任助教，3人一起出席選秀會，以狀元籤選進家鄉子弟、2023年杭州亞運3X3男籃金牌得主余祥平。稍早舉行的WSBL選秀會，則由擁有國手資歷的丁芷容成為狀元，台電一口氣選進5位新秀。

▲新科WSBL選秀狀元丁芷容 。（圖／翻攝自YouTube／中華民國籃球協會）

本屆SBL選秀會共有43名球員報名，其中包括5位外籍球員。選秀順序依次為基隆、柏力力、台銀、台啤、裕隆和基隆；新軍基隆市隊在前4輪中每輪可選擇兩名球員。

握有狀元籤的基隆市隊，指名188公分的前鋒余祥平，他是基隆的家鄉子弟，曾在2023年與林信寬、江均、汪哲宇等人一同奪得杭州亞運3X3男籃金牌，他在UBA生涯最後一季場均能砍13.3分、4.2籃板、1.4助攻，三分命中率達到39.3%。

柏力力則以榜眼籤選了來自國立體大的前鋒黃偉程，台銀以探花籤指名台科大前鋒蔣奇恩，最終共有10人獲選，結果如下：

▲第23屆SBL選秀結果 。（圖／翻攝自YouTube／中華民國籃球協會）

稍早舉行的WSBL選秀會，台電女籃則一口氣選進5位新秀，包括以狀元籤相中丁芷容（清華大學），第2輪選李盈潔（世新大學），第3輪選黃語瑄（台北市大），第4輪選李依蒨（文化大學），第5輪選侯子映（台北市大）。今年的WSBL選秀共吸引10位新秀報名，最終8位中選，結果如下：

▲第23屆WSBL選秀結果。（圖／翻攝自YouTube／中華民國籃球協會）