運動雲

>

新科SBL狀元出爐！新軍基隆隊指名亞運金牌余祥平　共10人中選

▲▼第23屆SBL選秀狀元余祥平；WSBL選秀狀元丁芷容 。（圖／翻攝自YouTube／中華民國籃球協會）

▲第23屆SBL選秀狀元余祥平 。（圖／翻攝自YouTube／中華民國籃球協會）

記者游郁香／綜合報導

第23屆SBL新人選秀會今（18）日登場，新軍基隆市隊正式亮相，由林冠綸擔任總經理，楊志豪執掌兵符，沈欣漢出任助教，3人一起出席選秀會，以狀元籤選進家鄉子弟、2023年杭州亞運3X3男籃金牌得主余祥平。稍早舉行的WSBL選秀會，則由擁有國手資歷的丁芷容成為狀元，台電一口氣選進5位新秀。

▲▼第23屆SBL選秀狀元余祥平；WSBL選秀狀元丁芷容 。（圖／翻攝自YouTube／中華民國籃球協會）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新科WSBL選秀狀元丁芷容 。（圖／翻攝自YouTube／中華民國籃球協會）

本屆SBL選秀會共有43名球員報名，其中包括5位外籍球員。選秀順序依次為基隆、柏力力、台銀、台啤、裕隆和基隆；新軍基隆市隊在前4輪中每輪可選擇兩名球員。

握有狀元籤的基隆市隊，指名188公分的前鋒余祥平，他是基隆的家鄉子弟，曾在2023年與林信寬、江均、汪哲宇等人一同奪得杭州亞運3X3男籃金牌，他在UBA生涯最後一季場均能砍13.3分、4.2籃板、1.4助攻，三分命中率達到39.3%。

柏力力則以榜眼籤選了來自國立體大的前鋒黃偉程，台銀以探花籤指名台科大前鋒蔣奇恩，最終共有10人獲選，結果如下：

▲▼第23屆SBL選秀狀元余祥平；WSBL選秀狀元丁芷容 。（圖／翻攝自YouTube／中華民國籃球協會）

▲第23屆SBL選秀結果 。（圖／翻攝自YouTube／中華民國籃球協會）

稍早舉行的WSBL選秀會，台電女籃則一口氣選進5位新秀，包括以狀元籤相中丁芷容（清華大學），第2輪選李盈潔（世新大學），第3輪選黃語瑄（台北市大），第4輪選李依蒨（文化大學），第5輪選侯子映（台北市大）。今年的WSBL選秀共吸引10位新秀報名，最終8位中選，結果如下：

▲▼第23屆SBL選秀狀元余祥平；WSBL選秀狀元丁芷容 。（圖／翻攝自YouTube／中華民國籃球協會）

▲第23屆WSBL選秀結果。（圖／翻攝自YouTube／中華民國籃球協會）

關鍵字： SBL基隆市隊余祥平選秀WSBL台電女籃丁芷容

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U15首戰中華不敵韓國　胡冠威後援飆速147吸睛

U15首戰中華不敵韓國　胡冠威後援飆速147吸睛

達比修有自責「做了蠢事」　遭弗里曼轟3分砲重創無緣本季第3勝

達比修有自責「做了蠢事」　遭弗里曼轟3分砲重創無緣本季第3勝

大谷敲安、貝茲8下轟超前砲！　道奇5比4獲勝三連戰橫掃教士

大谷敲安、貝茲8下轟超前砲！　道奇5比4獲勝三連戰橫掃教士

味全龍4洋投底定！　下週要跟康龍分道揚鑣

味全龍4洋投底定！　下週要跟康龍分道揚鑣

前IZ*ONE隊長權恩妃嗨唱大巨蛋！　壓軸《Underwater》全場RUBI大合唱

前IZ*ONE隊長權恩妃嗨唱大巨蛋！　壓軸《Underwater》全場RUBI大合唱

苦盡甘來！貝茲轟價值千金致勝砲　道奇橫掃教士重返國聯西區龍頭

苦盡甘來！貝茲轟價值千金致勝砲　道奇橫掃教士重返國聯西區龍頭

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

前紅襪隊友重逢！柯威士：林子偉英文變超好　笑言對決會很好玩

前紅襪隊友重逢！柯威士：林子偉英文變超好　笑言對決會很好玩

一天3位爸爸報喜！李凱威喜迎二寶湊「好」字　兄妹未來當同學

一天3位爸爸報喜！李凱威喜迎二寶湊「好」字　兄妹未來當同學

世大運後經常發燒　王冠閎領軍中華隊香港錦標賽奪12金

世大運後經常發燒　王冠閎領軍中華隊香港錦標賽奪12金

【老爸口是心非】女兒送紅包　他嘴上說不要卻藏不住內心的喜悅～

熱門新聞

U15首戰中華不敵韓國　胡冠威後援飆速147吸睛

達比修有自責「做了蠢事」　遭弗里曼轟3分砲重創無緣本季第3勝

大谷敲安、貝茲8下轟超前砲！　道奇5比4獲勝三連戰橫掃教士

味全龍4洋投底定！　下週要跟康龍分道揚鑣

前IZ*ONE隊長權恩妃嗨唱大巨蛋！　壓軸《Underwater》全場RUBI大合唱

苦盡甘來！貝茲轟價值千金致勝砲　道奇橫掃教士重返國聯西區龍頭

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U15首戰中華不敵韓國

2達比修有自責「做了蠢事」

3道奇5比4獲勝三連戰橫掃教士

4味全龍4洋投底定！

5前IZ*ONE隊長權恩妃嗨唱大巨蛋！

最新新聞

1U15派左投對巴基斯坦　打線有微調

2大谷翔平當指標！樂見U15二刀流

3U15胡冠威飆147被日本注意到了！

4日本有獨掌投手　吉見：特別的存在

5紅雀波索「淚目」完成開轟約定！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

富邦三本柱大巨蛋合體開場　C位牛仔吊帶+白背心超養眼

李珠珢被嚇到還不忘跳舞　立刻表情管理超敬業XD

#李珠珢 賽中表演被噴霧攻擊 表情嚇歪好可愛

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366