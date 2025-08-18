運動雲

牛棚不穩困擾道奇　武田一浩建議：大谷翔平擔任守護神！

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

前日本火腿鬥士投手、現任球評武田一浩近日在自己的YouTube頻道上，對於大谷翔平在洛杉磯道奇的「角色」提出看法，他認為在牛棚人手不足的情況下，大谷可以被安排在「守護神」的位置上。

道奇近期與聖地牙哥教士展開國聯西區龍頭之爭，雖然最終以3連勝橫掃對手，但球隊牛棚狀態始終是一大隱憂。以16日的比賽為例，先發的克蕭（Clayton Kershaw）繳出6局、僅失1分的好投，但之後道奇卻在3局內動用多達5名投手，才驚險守下勝利，顯現出目前能獨挑大樑的後援人才稍嫌不足。

武田一浩指出，「感覺牛棚的壓力越來越大，真的很辛苦啊。」他進一步直言，「大谷有可能會被用來當守護神，因為現在沒有適合的人選。」

從過往成績來看，大谷確實有機會成為大聯盟頂尖的守護神，但若要一邊以指定打擊出賽，一邊在牛棚準備，現實操作上有不小難度。不過在例行賽封王戰或是季後賽這種關鍵時刻，大谷仍有可能成為道奇最後的王牌。

武田一浩解釋說，「大谷的速球和滑球威力驚人，如果只投短局數，基本上沒有人能打到，他真的有可能被這樣使用。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

