魔術師預言奪龍頭　LG強碰樂天找NMIXX海嫄、《柔美3》申順祿開球

▲▼LG雙子Haewon。（圖／翻攝自Instagram／nmixx_official）

▲NMIXX吳海嫄（Haewon）。（圖／翻攝自Instagram／nmixx_official）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

韓國職棒勁旅LG雙子將於8月19日至21日在蠶室棒球場迎戰樂天巨人，球團特別安排3場勝利祈願開球活動，邀請魔術師崔賢宇、女團NMIXX隊長吳海嫄（Haewon）、演員金載原依序登板，為球隊打氣。

19日由韓國代表性魔術師、同時也是2024年Fechter’s Finger Flicking Frolic「年度魔術師獎」首位韓籍得主的崔賢宇登場。崔賢宇在2013年與2024年曾2度為LG雙子開球，他表示，「能再一次站上投手丘進行開球，覺得非常榮幸，不過前2次開球比賽都輸了，實在有些抬不起頭，但這次我作為魔術師大膽預言，我們LG雙子一定會贏！希望球隊能橫掃本系列賽，站穩例行賽龍頭，直通韓國大賽，勇往直前！」

20日則由K-POP女團NMIXX隊長Haewon接棒，他早在2022年新人時期便曾於LG主場開球，並在應援台演出。值得一提的是，Haewon曾在網路人氣綜藝節目《Workdol》中體驗LG啦啦隊應援，去年原訂於兒童節登板卻因雨取消，這次他特別表示，「很感謝再次受邀，這次一定要把練習過的開球好好展現。」也預告將於賽後開直播分享心得。

▲▼LG雙子Haewon。（圖／翻攝自Instagram／nmixx_official）

▲Haewon再次受邀替LG雙子開球。（圖／翻攝自Instagram／nmixx_official）

21日系列賽最終戰，則由將在人氣影集《柔美的細胞小將3》中飾演男主角「申順祿」而備受關注的帥哥演員金載原擔任開球嘉賓。他說，「能為LG雙子開球我很高興，希望我投出的球能為球隊帶來力量，讓LG雙子在賽季結束時成為10支球隊中表現最好的球隊，LG雙子加油！」

 
關鍵字： 韓國職棒KBONMIXXHaewon吳海嫄金載原崔賢宇

【比爾康還擔心紫薇】阿嬤看《還珠格格》入戲太深

