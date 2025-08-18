運動雲

字母哥終於獲准參與歐錦賽！　暖身首場強碰拉脫維亞

▲▼安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲安戴托昆波獲准參與歐錦賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

密爾瓦基公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）確定獲准代表希臘出戰歐洲籃球錦標賽，將在8月21日登場的雅典阿克羅波利斯邀請賽首戰對上拉脫維亞，正式迎來今年國家隊首秀。

安戴托昆波因保險問題，今夏遲遲未能正式加入希臘國家隊，近期終於獲得公鹿書面批准，完成NBA合約保險相關程序加入訓練。他與金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）、湖人金童唐西奇（Luka Dončić）等一線球星一樣，皆需經過母隊球團審批，才能代表國家隊出賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據希臘男籃教練斯帕諾里斯（Vassilis Spanoulis）確認，除了8月21日出戰拉脫維亞，希臘還將分別在23日對義大利、25日迎戰法國，作為歐錦賽前的重要熱身。

希臘上次在歐錦賽奪冠已需追溯至2005年，2009年則是最後一次拿下獎牌。今年小組賽將與義大利、西班牙、波士尼亞與赫塞哥維納、喬治亞以及地主賽普勒斯同組，取前4名晉級淘汰賽。

對公鹿球迷而言，字母哥參加國際賽同樣備受關注。他在2019年出戰國家隊後，隔季回NBA就繳出場均29.5分的生涯新高，最終連莊MVP，並囊括年度最佳防守球員。

去年則在帶領希臘打入睽違16年的奧運後，以場均30.4分、60.1%命中率創下生涯代表作。字母哥總計已為希臘出賽37場FIBA賽事，場均接近20分、7籃板。

關鍵字： NBA密爾瓦基公鹿安戴托昆波歐錦賽

