▲苦盡甘來！貝茲轟價值千金致勝砲 道奇橫掃教士重返國聯西區龍頭。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇18日在主場迎戰聖地牙哥教士，最終以5比4驚險獲勝，在這場攸關國聯西區首位的三連戰中豪取橫掃，重新坐上龍頭；關鍵時刻貝茲（Mookie Betts）在第8局轟出超前的陽春砲，成為球隊致勝功臣。

Today’s Photo of the Game presented by Daiso. pic.twitter.com/TjTFOh7b4v [廣告]請繼續往下閱讀... August 17, 2025

道奇在首局攻下4分，不過之後打線沉寂，讓教士在第8局追平比數，輪到8局下半首棒打席，面對教士守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）時，貝茲逮中一顆速球，將球送進左外野看台，轟出本季第13號全壘打，也讓比賽重新傾向道奇。

貝茲賽後笑著回憶這一擊時說：「差不多是該做些什麼的時候了，能幫助球隊我很高興，」他坦言自己近來陷入低潮，但也展現出逐漸回溫的信心：「感覺非常棒，最近都打不太出來，但近期比賽情況已經好很多了。」

Who's your Player of the Game? — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 17, 2025

面對強敵教士，道奇賽前一度因7月以來的低潮失去領先地位，讓教士超前登頂，不過道奇在這場龍頭對決中連下三城，將差距重新拉大到2場勝差。

貝茲接著強調：「現在特別是，每個系列戰都很重要，在對天使連敗時，我們打得不好，這次能打出道奇該有的棒球，結果自然就跟上了。」

在8局遭追平後，道奇牛棚展現韌性，第8局登板的左投維西亞（Alex Vesia）投1.2局無失分，成功守住勝果；他賽後接受NHK採訪時表示：「這是全隊團結一致拿下的勝利，先發、牛棚投手群、貝茲的全壘打，真的是整個團隊一條心，每一個人都抱著挑戰打者的心情上場投球。」