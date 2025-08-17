張政禹致命失誤、林泓育關鍵一擊！　樂天桃猿6比5逆轉氣走味全龍

▲林泓育。（圖／樂天桃猿提供）



記者胡冠辰／天母報導

樂天桃猿今（17日）作客天母挑戰味全龍，樂天此役在先落後、一路追趕的情況下，靠著第9局林泓育關鍵一擊造成對手失誤，終場以6比5驚險逆轉擊敗主場味全龍，收下寶貴一勝。

比賽一開始，味全龍打線便火力全開，首局面對桃猿先發黃子鵬，郭天信二壘安打、朱育賢滾地打點與陳子豪高飛犧牲打，幫助主隊早早取得2比0領先。

而味全王牌投手徐若熙也展現壓制力，前5局未失分，讓桃猿打線無法形成有效攻勢。

比賽第六局，桃猿終於突破徐若熙防線；成晉觸身球上壘、林智平與林泓育連續安打追回1分後，林承飛鎖定味全後援李超失投球，補上一支關鍵二壘安打送回兩名跑者，桃猿3比2反超。

下個半局主場味全隨即展開反攻，李凱威、陳子豪與吉力吉撈·鞏冠接連敲出安打，3比3追平比分後，劉基鴻適時安打與張政禹高飛犧牲打再添2分，讓主場球迷再度歡呼，味全5比3重新掌握戰局。

第八局樂天再度吹起反攻號角，林泓育敲出陽春砲助隊追至4比5，隨後桃猿打線連續安打與代打張閔勛適時一擊，幫助球隊追成5比5平手；儘管味全試圖以牛棚止血，但桃猿打線已逐漸找到節奏。

比賽進入關鍵第九局，樂天靠著林立保送與成晉犧牲觸擊製造得點圈機會，林智平滾地球出局後，林泓育擊出滾地球造成味全游擊手張政禹失誤，關鍵一分回壘，樂天6比5超前。

最終9局下半樂天終結者朱承洋守住最後半局，三上三下關門成功，助桃猿完成逆轉勝。