曾昱磬雙轟台鋼大勝統一！林祖傑初登板飆首K搶戲　餅總拍手叫好

▲林祖傑。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹主場17日迎戰統一獅，靠著曾昱磬雙轟領軍以11比1大勝。統一獅在大幅落後的情況下，內野手林祖傑登板投球，並演出生涯首K，讓餅總笑得樂開懷，不斷拍手叫好。

獅隊先發投手郭俊麟在前3局都遭到狙擊，首局曾子祐、吳念庭、王柏融接連安打進帳2分。2局攻勢再度發起，顏郁軒擊出安打，隨後曾昱磬轟出兩分砲，接著吳念庭安打，魔鷹擊出高飛犧牲打追加1分，擴大至5比0。

曾昱磬在3局下再次轟出本場第二支全壘打，王博玄也擊出一支打點二壘安打，再添1分。台鋼已經取得7比0的領先。5局下王博玄再建功，帶回2打點。7局下董秉軒代打高飛犧牲打，曾子祐擊出適時安打，台鋼進帳打點，將比分擴大至11比1。

獅隊僅在6局上攻下分數，胡金龍與林子豪連續安打後，陳重廷擊出滾地球進帳1分。8局下兩出局時，獅隊守備大搬風，林岱安守三壘，林祖傑登板投球，面對此戰雙響砲的曾昱磬。在球數2好2壞時，林祖傑以129公里的直球奪下三振。鏡頭捕捉到餅總在休息室拍手叫好的畫面，林祖傑也吻了一下首K球紀念。

台鋼全場敲出14支安打，曾昱磬貢獻雙轟4打點，另選到2次保送，並跑回4分。王博玄雙安貢獻3打點，王柏融也有2安打，進帳2打點。

台鋼日籍洋投櫻井周斗在初登板表現出色，投5局僅被敲2安打，4次保送，奪下3次三振，無失分，並獲得隊友強力火力支援，拿下首勝。

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

