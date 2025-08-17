運動雲

終於贏了！悍將避免本季最長8連敗　鋒總盼別再被逆轉

▲▼布坎南完封勝。（圖／富邦悍將提供）

▲布坎南完封勝悍將止敗。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將17日由布坎南領軍完封勝，成功止住近期7連敗，避免本季最長連敗紀錄。總教練陳金鋒坦言，近期的連敗讓球隊投打壓力增大，並表示，「這幾場比賽，投打兩方面都有壓力，希望能贏下這場比賽。當然不會輕鬆，但不會再像之前那樣領先後被逆轉，希望這種情況不再發生。」

布坎南此役繳出來台代表作，117球完封勝，僅被敲3安打，送出2次保送，奪下5次三振，並且零失分。陳金鋒表示，「跟他拼！他的狀況不錯，我也很相信他，賽前和投手教練討論過，9局的表現很好。最近牛棚壓力大，狀況也不理想，有些該守住的局面未能處理好。」

此戰為富邦悍將8月的第3場勝利，經歷一段相當具挑戰的時期後，打擊仍然有起伏。陳金鋒指出，「狀況差倒還好，像昨天我們也有領先，畢竟不可能每天都處於最佳狀態。狀況性的打擊能得分就好，守備、投手與打擊的配合才是關鍵，這場比賽守備表現非常好，節奏順暢。」

比賽中，布坎南在第9局繼續投球，對代打的張志豪投出觸身球保送。陳金鋒隨後與主審進行了討論，賽後他解釋說：「我詢問主審是否可以查看是否為故意觸身球，裁判根據規則進行判決，我們尊重判決。」

關鍵字： 棒球富邦布坎南勝利連敗

