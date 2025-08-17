前紅襪隊友重逢！柯威士：林子偉英文變超好　笑言對決會很好玩

▲柯威士。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟新洋投柯威士與樂天桃猿內野手林子偉過去曾在紅襪體系並肩作戰，17日賽前受訪時，柯威士特別提到老友，「他的英文進步很多，這幾年我們聯繫也更頻繁，很期待有機會在場上對決。」

兩人曾於2015、2016及2018年在紅襪小聯盟共事。林子偉形容柯威士個性幽默、隨和，「有點像富邦的力亞士，很會搞笑。」柯威士則回憶說：「以前同隊時，他還在適應美國文化和英文，不過他一直都是很專業的球員，該做的事都做到，對自己要求也很自律。」

柯威士2008年與紅襪簽約投入美職，2016年登上大聯盟，先後效力紅襪與老虎，累積13場出賽。2019年起轉戰韓職KT巫師，7季出賽149場先發，累積55勝45敗、防禦率3.93，去年更締造單季12勝0敗的不敗神話，入選明星賽，展現頂尖壓制力。

談到中職與韓職的應援文化差異，不會不習慣，柯威士笑說：「墨西哥、委內瑞拉等也是很吵，很多聲音，滿習慣的。去問林子偉就知道，大聯盟就沒有那麼吵。」對他來說，應援聲音很有趣，「好像對方在挑戰我，那我要更努力讓對方應援聲量降低。」

林子偉日前受訪時也透露，得知老友加盟兄弟內心十分期待，甚至開玩笑說若場上正面交手，自己可能會忍不住笑場。柯威士也笑回：「我也很期待，應該會是很好玩的場面。我們最近都有傳訊息，他的英文真的進步很多。」他補充，林子偉的翻譯也傳訊息來歡迎自己到台灣。