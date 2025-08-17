萊斯單場7打點、賈吉第39轟出爐　洋基火力全開12比8擊退紅雀

▲洋基隊長賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

即使陣容不完整，紐約洋基依舊展現「布朗克斯轟炸機」的威力；台灣時間17日在布希球場，洋基靠著萊斯（Ben Rice）單場7分打點、葛里沙姆（Trent Grisham）繳出生涯新高的4次得分，以及全隊3發全壘打火力挹注下，以12比8擊敗紅雀，提前拿下「球員週末」系列賽勝利。

「像今晚這樣的比賽，當我們少了一些平常在打線上的球員時，更能凸顯我們陣容的深度，」萊斯賽後表示，「我們有很多球員，不論是不是每天的先發，都能在不同面向做出貢獻，我們真的有一條非常好的打線。」

此役洋基缺少了3位重量級球星：貝林傑（Cody Bellinger，因病）、葛斯密特（Paul Goldschmidt，膝蓋扭傷）、史坦頓（Giancarlo Stanton，下半身痠痛）；不過替補球員並未讓進攻熄火。

Rice Rakes pic.twitter.com/E0rOYVCuyb — New York Yankees (@Yankees) August 17, 2025

對此總教練布恩（Aaron Boone）賽後說：「這對我們來說是很棒的一夜，尤其是面對紅雀強力先發，這是艱難的對決……我們進攻表現幾乎達到你能期待的一切。」

葛里沙姆此役繳出生涯第4度單場4安、今年第2度達成的紀錄，還上壘5次；布恩接著稱讚：「談到高品質打席和掌握好好球帶，這就是他能帶來的，他今晚表現非常出色，把整個打線推到好的打擊局面，製造了很多麻煩。」

此外，卡巴耶羅（José Caballero）頂替外野空缺，貢獻3分打點，這是他生涯第4次單場3分打點、首次身穿洋基球衣完成；麥馬洪（Ryan McMahon）今天則敲身披條紋軍球衣的首轟，同樣尤為關鍵。

McMahon's 1st homer as a Yankee pic.twitter.com/QBeYM75sI9 — New York Yankees (@Yankees) August 17, 2025

洋基另一發全壘打來自隊長賈吉（Aaron Judge），第3局擊出的399英呎全壘打，這是他生涯首次對紅雀開轟，紅雀也是他此前唯一未曾開轟的對手。

洋基先發弗萊德（Max Fried）狀況不佳，僅投5局多就被敲8安、失7分，還挨了2轟；賽後他坦言：「最近幾場狀況都一樣，讓打者取得球數領先，雖然還是能投出一些好球，但沒能製造足夠的軟弱擊球或滾地球，這段期間真的令人沮喪，我讓球隊陷入困境，所以必須做出改變。」

弗萊德也感謝隊友火力支援：「這是一條很深的打線，即使後段打序也能製造麻煩，他們能掩蓋我的失誤，今晚真的幫了我很大忙。」

連2天在聖路易斯取勝，加上守護者連敗，洋基在美聯外卡戰況再度拉開差距。

總經理卡許曼（Brian Cashman）日前仍強調，整季將是一場「惡鬥」，但布恩強調，球隊即使少了幾位核心戰將，依舊展現爭冠本錢。

「我們今晚展現出很多堅韌、艱苦的打席，也有不少傷害輸出，這真的是對我們來說很棒的一夜，」布恩最後總結道。