費城人王牌惠勒右肩血栓進傷兵名單　諾拉將於週日復出

▲費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）。（圖／達志影像／美聯社）
記者胡冠辰／綜合報導
費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler） 傳出傷情，球團於台灣時間17日宣布，他因右肩附近出現血栓被放入傷兵名單，回歸時程尚未確定；棒球營運總裁董布羅斯基（Dave Dombrowski） 表示，血栓位於惠勒右肩一帶，目前無法預估復出日期。
Zack Wheeler has been placed on the 15-day injured list with a Right Upper Extremity Blood Clot. pic.twitter.com/FtGFkfrFvT— MLB (@MLB) August 16, 2025[廣告]請繼續往下閱讀...
惠勒本季狀態火燙，至今投了149.2局，繳出 2.71 防禦率，並以 195次三振領先全大聯盟，三振率高達33.3%，是他生涯最佳數據。
同時，惠勒在合格投手中名列前5，包括WHIP0.94與對手打擊率 .197。去年，他在國聯賽揚獎票選中排名第2，僅次於海盜新秀斯金斯（Paul Skenes），最新MLB.com的票選結果也保持相同位置。
這次傷停是惠勒自2022年8月右前臂肌腱炎以來，首次進入傷兵名單，他自2023年開季以來累積541.2局，為全MLB投手群第二高，僅次於巨人韋伯（Logan Webb）的574.1局，凸顯其耐投與穩定價值。
BREAKING: Zack Wheeler is going on the IL with an “upper extremity blood clot,” Dave Dombrowksi said.— Philly Sports Reports (@PhlySprtsReprts) August 16, 2025
There is currently no timeline. He will have testing once the team gets back to Philly.#Phillies pic.twitter.com/nlm3LrYhxr
另一方面，費城人也迎來好消息；先發投手諾拉（Aaron Nola） 將於週日對國民的系列賽最終戰復出，諾拉自5月14日因肋骨壓力性骨折及右腳踝扭傷缺席至今，在最後一場復健賽中，他於5.1局投球中送出11次三振，展現良好狀態。
費城人目前正處於國聯東區激烈競爭中，惠勒的傷勢無疑對投手輪值是一大打擊，但諾拉的回歸則為球隊帶來一絲曙光。
讀者回應