費城人王牌惠勒右肩血栓進傷兵名單　諾拉將於週日復出

▲費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler） 傳出傷情，球團於台灣時間17日宣布，他因右肩附近出現血栓被放入傷兵名單，回歸時程尚未確定；棒球營運總裁董布羅斯基（Dave Dombrowski） 表示，血栓位於惠勒右肩一帶，目前無法預估復出日期。

Zack Wheeler has been placed on the 15-day injured list with a Right Upper Extremity Blood Clot. pic.twitter.com/FtGFkfrFvT [廣告]請繼續往下閱讀... August 16, 2025

惠勒本季狀態火燙，至今投了149.2局，繳出 2.71 防禦率，並以 195次三振領先全大聯盟，三振率高達33.3%，是他生涯最佳數據。

同時，惠勒在合格投手中名列前5，包括WHIP0.94與對手打擊率 .197。去年，他在國聯賽揚獎票選中排名第2，僅次於海盜新秀斯金斯（Paul Skenes），最新MLB.com的票選結果也保持相同位置。

這次傷停是惠勒自2022年8月右前臂肌腱炎以來，首次進入傷兵名單，他自2023年開季以來累積541.2局，為全MLB投手群第二高，僅次於巨人韋伯（Logan Webb）的574.1局，凸顯其耐投與穩定價值。

BREAKING: Zack Wheeler is going on the IL with an “upper extremity blood clot,” Dave Dombrowksi said.



There is currently no timeline. He will have testing once the team gets back to Philly.#Phillies pic.twitter.com/nlm3LrYhxr — Philly Sports Reports (@PhlySprtsReprts) August 16, 2025

另一方面，費城人也迎來好消息；先發投手諾拉（Aaron Nola） 將於週日對國民的系列賽最終戰復出，諾拉自5月14日因肋骨壓力性骨折及右腳踝扭傷缺席至今，在最後一場復健賽中，他於5.1局投球中送出11次三振，展現良好狀態。

費城人目前正處於國聯東區激烈競爭中，惠勒的傷勢無疑對投手輪值是一大打擊，但諾拉的回歸則為球隊帶來一絲曙光。