多元出口盃8/16起連兩週登場　台鋼陳文杰：盲棒用球很新鮮

▲▼陳文杰出席出口盃。（圖／中華民國身障棒壘球協會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

由社團法人中華民國身障棒壘球協會（以下簡稱身障棒協）主辦的「2025第十一屆出口盃身心障礙暨多元族群棒球賽」16日在新生公園棒球場開打。今年賽事首度連續兩週舉行，中職台鋼雄鷹外野手陳文杰擔任親善大使，他坦言自己深受感動，「其實是我被他們激勵到了。」

今年出口盃賽制調整，8月16、17日進行多元組賽事，23、24日則登場視障組。由於盲棒規則與一般棒球不同，必須分開進行比賽。主辦單位希望將比賽集中在兩週內舉行，營造更溫馨的氛圍。身障棒協理事長潘瑋杰表示：「以往兩賽事往往相隔數月，今年則秉持『多元族群』的理念，讓更多人一起參與。」

多元組共有6隊參賽，包括洛以戰鬥機聽障棒球隊、雲豹聽障騎士棒球隊、巴哥浪山羌不老棒球隊、桃園悟空女子棒球隊，以及戰神身障棒球隊黑隊與藍隊。視障組則有夜魔俠、閃電、雄霸與新北獵豹等4支盲人棒球隊參戰。

今年親善大使邀請到台鋼雄鷹陳文杰。2023年他透過擴編選秀轉戰港都，去年（2024年）球季累積107支安打、42分打點，創下生涯次高。不過今年初在熱身賽中右腳踝脫臼並合併脛骨、腓骨骨折，導致整季報銷，目前正努力復健。他笑說：「我們打了十幾年球，難免覺得日復一日，但看到他們依然這麼熱愛棒球，我覺得很高興，也被感動到。」

開球儀式上，陳文杰特別拿起盲棒比賽專用的特製用球，他直呼新鮮：「第一次看到，相當特別，蜂鳴器比想像中大聲。我看過他們練球，真的很厲害，很難想像看不到怎麼打球。」

陳文杰不僅球技與態度備受肯定，人氣也很旺。16日中午的簽名會，不少球迷一早7點就到場排隊，他也親自報告復健進度，「目前大概恢復六成，跑步沒問題，但變向比較危險，就是按照步調慢慢來。」

潘瑋杰感謝地說：「我們一直希望邀請在棒球或人生路上曾受過傷，但努力突破困境的好朋友，和出口盃的選手們互相交流。陳文杰不僅給我們鼓勵，也讓我們有機會替他打氣。」

首日戰果，戰神身障藍隊9：1擊敗洛以戰鬥機聽障，雲豹聽障騎士17：3大勝桃園悟空女棒，巴哥浪山羌不老9：8逆轉戰神身障藍隊，雲豹聽障則以4：3再度翻盤戰神身障黑隊。

17日賽事將持續於新生公園棒球場舉行，免費開放入場。首場比賽上午8點由洛以戰鬥機聽障對巴哥浪山羌不老，10點10分戰神身障黑隊迎戰桃園悟空女棒，12點20分與14點30分分別進行季軍戰與冠軍戰。所有比賽將於身障棒協官方YouTube頻道（https://www.youtube.com/@CTBSAD/streams）提供直播。