許庭綸瘦2公斤被平野「一眼看穿」：職業選手吃飯不是肚子餓才吃

記者王真魚／台北報導

中信兄弟16日在大巨蛋演出逆轉戲碼，以9比6擊敗富邦悍將。賽後總教練平野惠一特別點名年輕外野手許庭綸，既肯定他在7局關鍵時刻敲出超前二壘安打，也直言發現他最近「變瘦了」，提醒必須把體格維持好，才能承受職棒整季強度。

▲許庭綸 。（圖／中信兄弟提供）

總教練平野惠一則盛讚許庭綸，「今天很好地回應了期待，把平常努力展現出來。」不過他也坦言注意到子弟兵變瘦，直言這是隱憂，「身為棒職棒選手，如果變瘦會滿辛苦，是滿糟糕的一件事，尤其是他還年輕，首要目標就是把自己變更壯，要承受是整季的身體素質以及體力，是他現在必須著重的東西。」

「當然相反地，也會有容易變胖選手，每天都要控制飲食，身為運動員就是技術以外細節都要掌控與控管。」平野以自身經驗提醒，選手飲食與體重控制是「職業意識」的一部分，「對於職棒選手而言，吃飯不是好吃、肚子餓才吃，而是在職業場上要有更好表現才吃，這是身為職業選手需要有的意識。」

許庭綸賽後坦言，近期體重下滑約兩公斤，「教練也有問我是不是變瘦，我說有一點，他提醒我要多補充高蛋白。」他強調飲食正常，只是比賽消耗大。談到這支關鍵安打，他表示沒有想太多，「教練臨時派我上去，就是放開去做。」

面對競爭，他認為隊內屬良性互動，「我們會互相提醒，哪裡要改進。」至於是否可惜差點敲出生涯首轟？他笑說：「沒有，我沒想過全壘打。」

談到同樣建功的隊友陳統恩，是否有發現對方哭了？他笑說，「泛淚啦、泛淚啦！我們一直說他是MVP，他真的很感動，我也有抱他說恭喜。」