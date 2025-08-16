運動雲

陳統恩險落淚想向教練團證明：我也能用　高宇杰抱抱加碼紅包

記者王真魚／台北報導

中信兄弟16日於大巨蛋上演逆轉好戲，終場以9比6擊敗富邦悍將。陳統恩成為致勝功臣，替補上陣後不僅在打線端建功，也展現領導投手的蹲捕價值。他在賽後坦言，其實守住最後一球時，差點哭出來。

▲▼ 陳統恩 。（圖／中信兄弟提供）

▲陳統恩 。（圖／中信兄弟提供）

「有哭嗎？沒有，我ㄍㄧㄥ住了！」陳統恩賽後直言，最後守下比賽的一刻情緒湧上，「滿緊張的，差點哭出來，想不到自己能辦到。」

談到那支超前安打，他笑說其實腦袋一片空白，「上去前跟小高（高宇杰）講，『有喔，關鍵應該是我』，但站上打擊區完全空掉，不知道要想什麼，球差不多就出棒，好險有揮，不然就被三振了。」他透露隊友岳東華也在旁鼓勵，「知道我很緊張，他跟我說別想太多，差不多就出棒。」

總教練平野惠一透露，陳統恩是全隊最早到球場練習的球員。他坦言，知道自己守備沒辦法像林吳晉瑋、高宇杰那麼好，所以想要加強，「讓教練團知道我也是可以用的。」

至於平野特別提到，上次派他上場時，也助球隊追平。陳統恩直呼，那一次是鳥安，這次終於打得紮實。

被問到打安打後的慶祝反應，他笑說自己緊張到忘記，「大笑？大叫？我忘記了欸！打完安打後，沒有在想安打，只想著後面怎麼解決，小高還提醒我，不要去想打擊，把工作做好。」

賽後，高宇杰特別上前擁抱陳統恩，對於他打出安打相當開心。有趣的是，陳統恩透露，高宇杰在他上去打擊之前還開玩笑，「打安打的話，包紅包給你。」而他也確實替球隊帶來超前分。

至於接管蹲捕後沒有讓對手再得分，陳統恩驚呼，「是嗎？沒有失分嗎？」他直言，「其實我沒注意欸，就想著把打者解決掉。」當下也沒跟投手講太多，「就二軍怎麼配，就怎麼配。」

當比賽結束那一刻，他忍不住脫口而出，「完了完了，我快哭了。」不過隊友們裝作沒聽到，直到最後才全員圍上來替他慶祝。

「感謝自己，每天練球終於有回饋。」賽後接受眾多媒體訪問，陳統恩害羞地笑說，「那麼多人看著我真的很緊張。」

儘管上來一軍後都是在板凳待命，陳統恩卻總是笑臉迎人，他表示，因為清楚自己比不上主力捕手，「我沒有比小高好，沒上場是理所當然，要把自己情緒控管好，不要因為沒下場影響到其他隊友。」

這是陳統恩生涯首次拿到單場MVP，難掩緊張，「還沒打完，隊友就說有機會，我盡量不去想。下場後看到大家拿著水圍著我，才知道是真的，太緊張了。」

