「他們很強耶！」陳愷佑請益平野惠一　追求穩定勝過短暫爆發

▲陳愷佑 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將新秀游擊手陳愷佑昨役在游擊防區表現亮眼，已逐漸獲得教練團與球迷關注，總教練陳金鋒期待他搶下一軍位置。他強調，自己更希望追求「穩定」而非短暫爆發，「我想要讓大家覺得，球打到我這裡就是出局。」

陳愷佑坦言，守備是自己的強項，在一軍強度下，目標就是把基本做到位，「不是去追求美技或全壘打，而是該接起來的球要接起來，把球打平、打強。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於前一天比賽有許多「花式美技」，他謙虛表示，其實只是照著最正確方式處理球，「那就是應該這樣接，沒有什麼特別的。」

在打擊方面，他並未因為還沒敲出首安而焦急，「我希望每一次擊球內容都是有收穫的。像昨天第一次兩好球後怎麼應對，第二次獲得保送，過程中也學到哪些壞球可以放掉。」而今天續戰兄弟，他在3局下順利擊出首安。

陳愷佑昨天首打席的擊球相當紮實，不過被對手岳東華攔截美技。他不覺得可惜，反而誇讚對方實力，「我覺得他們很強耶！那球其實不好接，但他們就是能守下來。學長還跟我說，如果不是在大巨蛋，那顆球應該就穿過去了，因為大巨蛋場地比較軟。」他笑說，當下完全沒有覺得自己運氣不好，「我只是覺得人家很強，以後也要像他們那樣。」

被問到是否會觀摩其他游擊手，陳愷佑點名江坤宇、張祥禾與張仁瑋，甚至是二軍的張士綸。「昨天比賽前我還特地去找平野教練聊天，想知道他是怎麼培養他們隊內內野手的。其實他們不只阿坤，每個人守備都很不錯。」

他直言，不只江坤宇，每一個兄弟游擊手都是自己學習的對象，「像士綸比我還小，我在二軍比賽時常看他們守備；阿瑋打擊很好，雖然現在沒辦法守游擊，但以他的守備能力，我覺得在其他隊也是能先發的等級。」

▲ 平野惠一、陳愷佑 。（圖／中信兄弟提供）



陳愷佑也觀察到，這些游擊手守備上的共通點在於「下盤運用」，「他們身材都不高，但下盤很好，代表他們用腳步去算彈跳。這和比較美式的守備方式不一樣，美式守備是直接到球的位置再煞車。我自己也是像阿坤、祥禾的方式。」

積極主動向敵隊教練請教，連平野惠一都說這需要勇氣。陳愷佑透露，一開始還擔心會打擾平野惠一，「我還特別去問張奕學長，如果去問會不會不好？結果學長跟我說，平野教練很喜歡有人問問題。」在獲得鼓勵後，他便主動去請教平野。

「其實我有很多問題想問，無論是二軍的後藤教練，還是平野，甚至下週要來的鳥谷敬，他們都是能在日職打滾10年以上的選手。我想知道，怎麼才能成為一個穩定的先發球員。」

平野給了他簡單卻實用的建議，「要準備好，是在上場前就要準備好，而不是比賽開始才發現問題。」平野舉例，若是打擊，不能上場才驚覺身體頓頓的、或是跟不上對方球速；守備也是如此，都應該事先預想並準備。

陳愷佑強調，自己的目標不是短暫爆發，而是持續展現穩定性，「上來爆發然後一下下又沒有了，這不是我想要的東西，也不是說爆發不好，是我想讓大家覺得，球打過來我這邊就會出局，或是我上場打擊時，大家不會說這是一個自殺棒。」