運動雲

>

「他們很強耶！」陳愷佑請益平野惠一　追求穩定勝過短暫爆發

▲陳愷佑 。（圖／富邦悍將提供）

▲陳愷佑 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將新秀游擊手陳愷佑昨役在游擊防區表現亮眼，已逐漸獲得教練團與球迷關注，總教練陳金鋒期待他搶下一軍位置。他強調，自己更希望追求「穩定」而非短暫爆發，「我想要讓大家覺得，球打到我這裡就是出局。」

陳愷佑坦言，守備是自己的強項，在一軍強度下，目標就是把基本做到位，「不是去追求美技或全壘打，而是該接起來的球要接起來，把球打平、打強。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於前一天比賽有許多「花式美技」，他謙虛表示，其實只是照著最正確方式處理球，「那就是應該這樣接，沒有什麼特別的。」

在打擊方面，他並未因為還沒敲出首安而焦急，「我希望每一次擊球內容都是有收穫的。像昨天第一次兩好球後怎麼應對，第二次獲得保送，過程中也學到哪些壞球可以放掉。」而今天續戰兄弟，他在3局下順利擊出首安。

陳愷佑昨天首打席的擊球相當紮實，不過被對手岳東華攔截美技。他不覺得可惜，反而誇讚對方實力，「我覺得他們很強耶！那球其實不好接，但他們就是能守下來。學長還跟我說，如果不是在大巨蛋，那顆球應該就穿過去了，因為大巨蛋場地比較軟。」他笑說，當下完全沒有覺得自己運氣不好，「我只是覺得人家很強，以後也要像他們那樣。」

被問到是否會觀摩其他游擊手，陳愷佑點名江坤宇、張祥禾與張仁瑋，甚至是二軍的張士綸。「昨天比賽前我還特地去找平野教練聊天，想知道他是怎麼培養他們隊內內野手的。其實他們不只阿坤，每個人守備都很不錯。」

他直言，不只江坤宇，每一個兄弟游擊手都是自己學習的對象，「像士綸比我還小，我在二軍比賽時常看他們守備；阿瑋打擊很好，雖然現在沒辦法守游擊，但以他的守備能力，我覺得在其他隊也是能先發的等級。」

▲▼ 平野惠一、陳愷佑 。（圖／中信兄弟提供）

▲ 平野惠一、陳愷佑 。（圖／中信兄弟提供）

陳愷佑也觀察到，這些游擊手守備上的共通點在於「下盤運用」，「他們身材都不高，但下盤很好，代表他們用腳步去算彈跳。這和比較美式的守備方式不一樣，美式守備是直接到球的位置再煞車。我自己也是像阿坤、祥禾的方式。」

積極主動向敵隊教練請教，連平野惠一都說這需要勇氣。陳愷佑透露，一開始還擔心會打擾平野惠一，「我還特別去問張奕學長，如果去問會不會不好？結果學長跟我說，平野教練很喜歡有人問問題。」在獲得鼓勵後，他便主動去請教平野。

「其實我有很多問題想問，無論是二軍的後藤教練，還是平野，甚至下週要來的鳥谷敬，他們都是能在日職打滾10年以上的選手。我想知道，怎麼才能成為一個穩定的先發球員。」

平野給了他簡單卻實用的建議，「要準備好，是在上場前就要準備好，而不是比賽開始才發現問題。」平野舉例，若是打擊，不能上場才驚覺身體頓頓的、或是跟不上對方球速；守備也是如此，都應該事先預想並準備。

陳愷佑強調，自己的目標不是短暫爆發，而是持續展現穩定性，「上來爆發然後一下下又沒有了，這不是我想要的東西，也不是說爆發不好，是我想讓大家覺得，球打過來我這邊就會出局，或是我上場打擊時，大家不會說這是一個自殺棒。」

關鍵字： 棒球富邦悍將陳愷佑新秀守備

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

悍將下半季戰績敬陪末座　領隊林華韋宣布教練團人事調整

悍將下半季戰績敬陪末座　領隊林華韋宣布教練團人事調整

巴黎奧運射擊銅牌名將李孟遠　驚傳禁藥疑雲自請停權接受調查

巴黎奧運射擊銅牌名將李孟遠　驚傳禁藥疑雲自請停權接受調查

「向敵隊教頭請教需要很大勇氣！」平野點讚悍將小將陳愷佑

「向敵隊教頭請教需要很大勇氣！」平野點讚悍將小將陳愷佑

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

庫明加態度強硬「無意回歸勇士」　美媒：交易選項只剩國王

庫明加態度強硬「無意回歸勇士」　美媒：交易選項只剩國王

亞洲盃4強出爐！紐西蘭22分驚天逆轉　將與中國爭金牌戰門票

亞洲盃4強出爐！紐西蘭22分驚天逆轉　將與中國爭金牌戰門票

大谷攻下追平分！克蕭優質先發領軍止敗　道奇、教士並列國西龍頭

大谷攻下追平分！克蕭優質先發領軍止敗　道奇、教士並列國西龍頭

大谷翔平先發投手賽前準備曝光　「西語老師」驚呼：以為更繁瑣

大谷翔平先發投手賽前準備曝光　「西語老師」驚呼：以為更繁瑣

氣勢很重要！　平野惠一點名稱讚黃博多拼勁、戰術守備解危

氣勢很重要！　平野惠一點名稱讚黃博多拼勁、戰術守備解危

哪有什麼好冰的？德保拉安心復健！劉志威：明年一定在

哪有什麼好冰的？德保拉安心復健！劉志威：明年一定在

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

熱門新聞

悍將下半季戰績敬陪末座　領隊林華韋宣布教練團人事調整

巴黎奧運射擊銅牌名將李孟遠　驚傳禁藥疑雲自請停權接受調查

「向敵隊教頭請教需要很大勇氣！」平野點讚悍將小將陳愷佑

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

庫明加態度強硬「無意回歸勇士」　美媒：交易選項只剩國王

亞洲盃4強出爐！紐西蘭22分驚天逆轉　將與中國爭金牌戰門票

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將宣布教練團人事調整

2射擊名將李孟遠　傳禁藥疑雲自請停權

3平野點讚悍將小將：向敵隊請教要勇氣

4敗掉9場勝差　羅伯斯：完全沒料到

5庫明加態度強硬「無意回歸勇士」

最新新聞

1陳子豪初登味全MVP舞台嗨翻

2富邦苦吞7連敗　難擺脫「8月魔咒」

3陳子豪代打致勝安！味全3比2險勝桃猿

4悍將今天28169人！富藍奇生日遇驚喜

5後勁登基中職連勝王！22連勝寫傳奇

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

氣勢很重要！　平野惠一點名稱讚黃博多拼勁、戰術守備解危

破魔力藍魔咒單場繳雙安　黃韋盛奪MVP仍謙稱「應該給投手」

林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366