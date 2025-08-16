金德七憶徐總嚴禁出宿舍「外面有誘惑」　贏球吃火鍋輸球啥都沒有

▲▼金德七受邀參加味全龍復古日。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍昔日韓籍洋投金德七在復古主題日受邀來台。談到收到邀請時，他顯得相當振奮，表示：「睽違25年再度來到台灣，我從未忘記這裡，收到邀請時心情非常好，也覺得很榮幸。我還第一時間跟家人分享，甚至喊了『萬歲！』」

有記者拿出1999年的球員卡，他驚呼就像回到20幾歲的時光，「我的心依舊很年輕。看到這張照片想起很多回憶，巧的是，手機桌布也正好是這張照片，圖檔是當年來台唸書的韓國記者朴延浚傳給我的。」

談到在台灣的生活，金德七印象最深的是咖哩飯。由於當年沒有翻譯協助日常生活，便利商店裡也不像現在有這麼多韓國食物，他幾乎天天一個人吃咖哩飯，有時甚至餓著肚子練習。他回憶道：「贏球的時候，徐總（徐生明）心情好會帶我去吃火鍋，但輸球的話，就什麼都沒有。」

由於當年洋將在外不易管理，徐總要求金德七盡量待在宿舍。金德七說：「因為外面可能會有人引誘他做壞事，徐總對這部分很重視。我很感謝他，他是一位非常帥氣的老師。」

金德七當年的捕手搭檔洪一中、葉君璋，如今分別執教台鋼雄鷹、味全龍，都已成為中職總教練。談到當年合作的情景，金德七心中滿懷感謝，「對投手來說，捕手的引導非常重要，我至今仍對他們的幫助印象深刻，也非常感謝。」

談到未來，金德七提到：「台灣對我來說是非常熟悉的地方，在這裡遇到很多很好的人，也很期待有機會回來擔任教練。另外，韓職明年將啟動亞洲外援制度，我也希望能成為台韓交流的橋樑。」

