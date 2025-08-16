哪有什麼好冰的？德保拉安心復健！劉志威：明年一定在

▲中信兄弟洋將德保拉。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟日前宣布註銷德保拉（José De Paula），改登錄柯威士（William Cuevas）。對此，領隊劉志威今天透露，球團與他早已達成復健協議，明年也一定會繼續留在兄弟。

德保拉於6月4日客場出戰樂天桃猿的賽事中，因手臂出現不適狀況退場休息，教練團也以保護選手考量基準下，讓德保拉下二軍復健調整，在復健過程中，德保拉仍因手部反覆出現不適狀況，需不定時調整復健訓練與積極往返醫院檢查。

劉志威解釋，德保拉肩膀傷勢需要謹慎處理，因此球團和多位醫師反覆評估，甚至徵詢他信任的美國醫師意見，才確認治療與復健方式，「我們是很慎重的，等到醫療共識確立，才決定下一步。」

目前德保拉留在二軍基地積極復健，他本人也透過球團影片表態，希望明年能以健康姿態回到一軍，繼續為兄弟投球。

在球團發布消息之前，德保拉一度被傳是遭「冷凍」，對於相關傳聞，劉志威笑說，「德保拉對我們來說是本土球員、家人，哪有什麼不能溝通的。」

德保拉對兄弟來說，不只是外籍球員，更是球隊長年戰力與情感的一部分，雙方保持緊密聯繫。劉志威強調，「他明年一定會在，只是還沒談好，因為今年這份合約還沒走好，等球季結束會再來討論明年相關合約細節、架構。」