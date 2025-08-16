運動雲

>

「向敵隊教頭請教需要很大勇氣！」平野點讚悍將小將陳愷佑

▲▼ 平野惠一、陳愷佑 。（圖／中信兄弟提供）

▲平野惠一、陳愷佑 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將新秀游擊手陳愷佑展現積極學習態度，昨日賽前特地向中信兄弟總教練平野惠一請教場上細節，今日自家球隊練習結束後，他又再次主動上前交流，令平野印象深刻。

陳愷佑過去曾赴日打球，先前在二軍時也常向日籍教頭後藤光尊討教。他透露，自己希望成為一名「穩定的選手」，雖然一開始擔心會打擾到對方，但在隊友張奕鼓勵下，終於放膽提出問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳愷佑向平野詢問，如何培養自家球隊的游擊手，以及成為穩定的選手。他希望自己能夠站穩一軍，而不是只有一、兩場好表現。

平野惠一透露，兩人從昨天是第一次交談，「他就跑來問我問題，就說，總教練不好意思，可不可以讓我問個問題？』。」

平野直言，「其實跑去找敵隊總教練請教問題，這其實需要很大勇氣。」他舉例，「就好像我們魚住應該也不會去問金鋒賢打擊練習的問題。」

平野對陳愷佑的態度相當肯定，「昨天看到他的守備，包括接傳、補位，其實都做得不錯。他展現出『絕對不要回二軍』的決心，這種拚勁和態度會反映在比賽表現上。雖然不同隊，但也是非常期待的選手，有來問的話，我能幫忙的都會樂意分享。」

平野也說，對陳愷佑的日語能力感到驚訝，「不過他以前就在日本念書，確實是值得注目的年輕選手之一。」

關鍵字： 棒球富邦悍將陳愷佑平野惠一學習

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

悍將下半季戰績敬陪末座　領隊林華韋宣布教練團人事調整

悍將下半季戰績敬陪末座　領隊林華韋宣布教練團人事調整

巴黎奧運射擊銅牌名將李孟遠　驚傳禁藥疑雲自請停權接受調查

巴黎奧運射擊銅牌名將李孟遠　驚傳禁藥疑雲自請停權接受調查

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

庫明加態度強硬「無意回歸勇士」　美媒：交易選項只剩國王

庫明加態度強硬「無意回歸勇士」　美媒：交易選項只剩國王

亞洲盃4強出爐！紐西蘭22分驚天逆轉　將與中國爭金牌戰門票

亞洲盃4強出爐！紐西蘭22分驚天逆轉　將與中國爭金牌戰門票

氣勢很重要！　平野惠一點名稱讚黃博多拼勁、戰術守備解危

氣勢很重要！　平野惠一點名稱讚黃博多拼勁、戰術守備解危

大谷攻下追平分！克蕭優質先發領軍止敗　道奇、教士並列國西龍頭

大谷攻下追平分！克蕭優質先發領軍止敗　道奇、教士並列國西龍頭

統一獅5局上海灌6分逆轉戰局　7比4擊退台鋼雄鷹奪勝

統一獅5局上海灌6分逆轉戰局　7比4擊退台鋼雄鷹奪勝

破魔力藍魔咒單場繳雙安　黃韋盛奪MVP仍謙稱「應該給投手」

破魔力藍魔咒單場繳雙安　黃韋盛奪MVP仍謙稱「應該給投手」

大谷翔平先發投手賽前準備曝光　「西語老師」驚呼：以為更繁瑣

大谷翔平先發投手賽前準備曝光　「西語老師」驚呼：以為更繁瑣

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

熱門新聞

悍將下半季戰績敬陪末座　領隊林華韋宣布教練團人事調整

巴黎奧運射擊銅牌名將李孟遠　驚傳禁藥疑雲自請停權接受調查

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

庫明加態度強硬「無意回歸勇士」　美媒：交易選項只剩國王

亞洲盃4強出爐！紐西蘭22分驚天逆轉　將與中國爭金牌戰門票

氣勢很重要！　平野惠一點名稱讚黃博多拼勁、戰術守備解危

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將宣布教練團人事調整

2射擊名將李孟遠　傳禁藥疑雲自請停權

3敗掉9場勝差　羅伯斯：完全沒料到

4庫明加態度強硬「無意回歸勇士」

5亞洲盃4強出爐！紐西蘭22分驚天逆轉

最新新聞

1陳子豪短打下戰術　葉總鼓勵做

2平野點讚悍將小將：向敵隊請教要勇氣

3華南銀行小小體操營　林育信規劃課程

4世運會奪金　劉巧兮想把金牌當吊飾

5味全龍連兩戰遭完封

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

氣勢很重要！　平野惠一點名稱讚黃博多拼勁、戰術守備解危

破魔力藍魔咒單場繳雙安　黃韋盛奪MVP仍謙稱「應該給投手」

林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366