「向敵隊教頭請教需要很大勇氣！」平野點讚悍將小將陳愷佑

▲平野惠一、陳愷佑 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將新秀游擊手陳愷佑展現積極學習態度，昨日賽前特地向中信兄弟總教練平野惠一請教場上細節，今日自家球隊練習結束後，他又再次主動上前交流，令平野印象深刻。

陳愷佑過去曾赴日打球，先前在二軍時也常向日籍教頭後藤光尊討教。他透露，自己希望成為一名「穩定的選手」，雖然一開始擔心會打擾到對方，但在隊友張奕鼓勵下，終於放膽提出問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳愷佑向平野詢問，如何培養自家球隊的游擊手，以及成為穩定的選手。他希望自己能夠站穩一軍，而不是只有一、兩場好表現。

平野惠一透露，兩人從昨天是第一次交談，「他就跑來問我問題，就說，總教練不好意思，可不可以讓我問個問題？』。」

平野直言，「其實跑去找敵隊總教練請教問題，這其實需要很大勇氣。」他舉例，「就好像我們魚住應該也不會去問金鋒賢打擊練習的問題。」

平野對陳愷佑的態度相當肯定，「昨天看到他的守備，包括接傳、補位，其實都做得不錯。他展現出『絕對不要回二軍』的決心，這種拚勁和態度會反映在比賽表現上。雖然不同隊，但也是非常期待的選手，有來問的話，我能幫忙的都會樂意分享。」

平野也說，對陳愷佑的日語能力感到驚訝，「不過他以前就在日本念書，確實是值得注目的年輕選手之一。」