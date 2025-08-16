運動雲

金德七來台憶徐總神比喻「臭豆腐投手群」　葉君璋：不好聞但好吃

▲▼中職味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

▲中職味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍復古日邀請傳奇韓籍球星金德七來台，總教練葉君璋馬上想起徐總說過的「臭豆腐」神比喻。

「那時我們最後一次打總冠軍，已經忘了是有哪些投手，因為沒有特別強的投手，徐總就說，我們投手群就像臭豆腐一樣，看起來不好看、聞起來不好聞，但其實很好吃！金德七就是其中一塊臭豆腐。」葉總說。

不過葉君璋對金德七仍懷有特別記憶，他曾把贊助廠商提供的手套送給金德七，讓他一直謹記在心。兩年前金德七接受韓媒訪問時還提到：「當我對裁判判決不滿時，他也會走上投手丘，跟我一樣很生氣，就好像我和他是一體的。」葉總也笑說：「是這樣沒錯，我比他還生氣。」

金德七幾乎每場比賽都是由葉君璋蹲捕，葉總說：「他的球很好配，他身材高大，又是下勾投法，位移幅度很大，打者很難掌握。」他在台灣的投球水準相當不錯。當年韓禧敏加盟俊國熊，成為首位韓籍洋投，也是低肩側投，因此後來來台的韓籍洋投大多都是這種類型。葉總笑說：「都是韓禧敏害的，好像韓國投手來的都是這種。不過他們的下勾投法真的各有一套。」

至於語言不同如何溝通？葉總笑說：「對啊！那時沒有韓文翻譯，我還問過金德七：『徐總的韓文好嗎？』他回答：『還好！』球場上就想辦法溝通，他能懂就好。」隨後又補充：「如果那時李多慧在，就可以請她來幫忙。」

金德七甚至曾詢問回鍋味全龍擔任教練的可能性，葉總表示：「確實有考慮過，但語言仍是問題，後來這件事就作罷。」

