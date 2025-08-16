耶利奇雙響猛敲4安驚天大逆轉　釀酒人追平隊史13連勝　

▲耶里奇（Christian Yelich）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

密爾瓦基釀酒人在與同區第3名紅人的打擊大戰中，耶利奇（Christian Yelich）雙響全場4安打領軍，以10比8逆轉勝利，拿下單一賽季13連勝，追平隊史1987年創下的最長連勝紀錄。

釀酒人此戰由休養近2週的新人米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）先發，但表現不佳。首局就被打4支安打先失分，2局更連續四死球送走跑者，僅投1.1局便遭KO退場。接手的左投霍爾（DL Hall）也遭到火力痛擊，被接連擊出安打，紅人單局猛攻後比分來到8比1，看似釀酒人的連勝要在此止步。

但釀酒人火力並未熄火。3局上，先前已轟出本季第24號陽春砲的第4棒耶利奇（Christian Yelich），敲出適時二壘打點燃反攻，隨後第5棒波恩（Andrew Vaughn）再補上一發3分砲，單局灌進5分。接著4局上，一出局滿壘時，耶利奇又掃出2分適時安打追平比分。

進入6局上，雙方戰成平手，耶利奇第4打席鎖定紅人牛棚右投巴洛（Scott Barlow）的外角滑球，將球轟向反方向，全場第2發、也是本季第25轟出爐，成為致勝的一擊。葉利奇此役雙響砲，5打數4安打、包辦5分打點，幫助球隊完成驚天逆轉。

釀酒人近3戰全數攻下雙位數得分，連續5場比賽打出雙位數安打，進入8月後保持不敗，豪取13連勝。目前戰績已累積「+33」勝差，為大聯盟30隊最多，並將與分區第2名小熊的差距拉大到9場。