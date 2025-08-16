運動雲

>

耶利奇雙響猛敲4安驚天大逆轉　釀酒人追平隊史13連勝　

▲耶里奇（Christian Yelich）。（圖／達志影像／美聯社）

▲耶里奇（Christian Yelich）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

密爾瓦基釀酒人在與同區第3名紅人的打擊大戰中，耶利奇（Christian Yelich）雙響全場4安打領軍，以10比8逆轉勝利，拿下單一賽季13連勝，追平隊史1987年創下的最長連勝紀錄。

釀酒人此戰由休養近2週的新人米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）先發，但表現不佳。首局就被打4支安打先失分，2局更連續四死球送走跑者，僅投1.1局便遭KO退場。接手的左投霍爾（DL Hall）也遭到火力痛擊，被接連擊出安打，紅人單局猛攻後比分來到8比1，看似釀酒人的連勝要在此止步。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但釀酒人火力並未熄火。3局上，先前已轟出本季第24號陽春砲的第4棒耶利奇（Christian Yelich），敲出適時二壘打點燃反攻，隨後第5棒波恩（Andrew Vaughn）再補上一發3分砲，單局灌進5分。接著4局上，一出局滿壘時，耶利奇又掃出2分適時安打追平比分。

進入6局上，雙方戰成平手，耶利奇第4打席鎖定紅人牛棚右投巴洛（Scott Barlow）的外角滑球，將球轟向反方向，全場第2發、也是本季第25轟出爐，成為致勝的一擊。葉利奇此役雙響砲，5打數4安打、包辦5分打點，幫助球隊完成驚天逆轉。

釀酒人近3戰全數攻下雙位數得分，連續5場比賽打出雙位數安打，進入8月後保持不敗，豪取13連勝。目前戰績已累積「+33」勝差，為大聯盟30隊最多，並將與分區第2名小熊的差距拉大到9場。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

悍將下半季戰績敬陪末座　領隊林華韋宣布教練團人事調整

悍將下半季戰績敬陪末座　領隊林華韋宣布教練團人事調整

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

庫明加態度強硬「無意回歸勇士」　美媒：交易選項只剩國王

庫明加態度強硬「無意回歸勇士」　美媒：交易選項只剩國王

氣勢很重要！　平野惠一點名稱讚黃博多拼勁、戰術守備解危

氣勢很重要！　平野惠一點名稱讚黃博多拼勁、戰術守備解危

亞洲盃4強出爐！紐西蘭22分驚天逆轉　將與中國爭金牌戰門票

亞洲盃4強出爐！紐西蘭22分驚天逆轉　將與中國爭金牌戰門票

統一獅5局上海灌6分逆轉戰局　7比4擊退台鋼雄鷹奪勝

統一獅5局上海灌6分逆轉戰局　7比4擊退台鋼雄鷹奪勝

破魔力藍魔咒單場繳雙安　黃韋盛奪MVP仍謙稱「應該給投手」

破魔力藍魔咒單場繳雙安　黃韋盛奪MVP仍謙稱「應該給投手」

近8戰6勝衝上第二！古久保點出樂天反彈關鍵：選手求勝心

近8戰6勝衝上第二！古久保點出樂天反彈關鍵：選手求勝心

迎戰周末「蛋」主場　富邦悍將「金控大戰」首戰吸引16002人進場

迎戰周末「蛋」主場　富邦悍將「金控大戰」首戰吸引16002人進場

黃博多好投壓制、高宇杰關鍵安打　中信兄弟大巨蛋2比1險勝富邦悍將

黃博多好投壓制、高宇杰關鍵安打　中信兄弟大巨蛋2比1險勝富邦悍將

【逃之夭夭】闖紅燈撞車6男集體開溜！ 駕駛看傻眼：全跑了？

熱門新聞

悍將下半季戰績敬陪末座　領隊林華韋宣布教練團人事調整

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

庫明加態度強硬「無意回歸勇士」　美媒：交易選項只剩國王

氣勢很重要！　平野惠一點名稱讚黃博多拼勁、戰術守備解危

亞洲盃4強出爐！紐西蘭22分驚天逆轉　將與中國爭金牌戰門票

統一獅5局上海灌6分逆轉戰局　7比4擊退台鋼雄鷹奪勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將宣布教練團人事調整

2敗掉9場勝差　羅伯斯：完全沒料到

3庫明加態度強硬「無意回歸勇士」

4平野惠一稱讚黃博多拼勁、戰術守備解危

5亞洲盃4強出爐！紐西蘭22分驚天逆轉

最新新聞

1勇士與庫明加　傳重啟續約談判

2耶利奇雙響　釀酒人追平隊史13連勝　

3熱火發動交易　籃網狂囤32張選秀籤

4世運會中華隊第2金　劉巧兮滑輪封后

5大谷苦手？達比修有再交手

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

氣勢很重要！　平野惠一點名稱讚黃博多拼勁、戰術守備解危

破魔力藍魔咒單場繳雙安　黃韋盛奪MVP仍謙稱「應該給投手」

林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366