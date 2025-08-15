破魔力藍魔咒單場繳雙安　黃韋盛奪MVP仍謙稱「應該給投手」

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟今（15日）在大巨蛋以2比1險勝富邦悍將，賽後由單場4打數2安打、打出關鍵串聯攻勢的黃韋盛獲選MVP；黃韋盛受訪時直言自己也嚇到，更坦言認為牛棚投手才是這場勝利的最大功臣。

▲中信兄弟黃韋盛。（圖／中信兄弟提供）



賽前黃韋盛對富邦洋投魔力藍生涯5打數無安打，本場卻成功擊出2支安打，其中一支為第3局的長打，成為追平氣勢的關鍵轉折。

「因為上一場對他打很爛，那就是憑自己印象去設定球種，低的球要特別留意，今天剛好有設定到打出安打，」黃韋盛賽後透露，並無太多技巧變化，反而是依靠對先前打擊經驗的反思與臨場應變。

雖然拿下單場MVP，黃韋盛受訪時卻謙虛表示，「我覺得為什麼是我，一分差比賽投手表現牛棚很關鍵，我覺得MVP應該是接續上場的這些投手。」

本場比賽中信兄弟投手群聯手壓制悍將打線，從先發黃博多到牛棚蔡齊哲、李振昌、王凱程與呂彥青，輪番上陣守下勝利。

近期中信兄弟遭遇打線低潮，多場比賽陷入低比分拉鋸，對此黃韋盛說：「其實大家打擊近況有一點掉下來，包括我自己也是；我們野手就是幫投手守備那些，這些基本環節要幫忙守住。」

他最後也強調，打擊上的修正持續在進行中，包括賽前練習與情蒐影片的研究，「藉由練習的時候做調整，多看影片、情蒐等。」