林智勝下周作客台東：上次是20年前...突想起好久沒回桃園

▲林智勝 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

味全龍「大師兄」林智勝昨（14）日在9局上代打時，洲際球場響起全場熱烈歡呼，讓他直呼「有嚇到」。原本一度想喊暫停向觀眾致意，但心想或許還會再來，便作罷，「沒想到這竟是引退賽後最後一次踏上洲際，真的有嚇一跳。」

林智勝坦言，當下看到兄弟球迷為他加油，「算是受寵若驚」，也笑說打擊準備時，有瞄到本壘後方的弟弟對他比愛心，「當下有想脫帽致意，但又覺得不好意思。」

9月5日至7日，林智勝將在台北大巨蛋舉辦引退系列賽，之後仍有可能上場比賽。球隊下周將前往台東，這是他自2005年後首度踏上當地球場，「應該真的是最後一次了。記得2005年（實際是2007年6月10日）那場比賽，阿公阿嬤都有來看，我還拿下MVP，阿公親手頒獎給我。如今阿公阿嬤都不在了，也不知道這次還有沒有機會再拿MVP。」

對於引退日子逼近，林智勝笑說心情「還好」，只是近期球隊頻繁為他拍攝紀錄片，有點不習慣，「常常有攝影大哥跟著跑，但也滿好玩的，就當作紀念，9月7日應該就不會了，也辛苦他們為我到處跑。」

他細數職業生涯曾踏過的每一座球場，感嘆許久未回桃園球場，「最近沒回去很可惜，想要好好道別，打過的球場都想再踏進去，很期待看到跑馬燈湧現的感覺。」

至於洲際球場，林智勝直言「有太多回憶，不管是好的、壞的」，曾在中信兄弟效力超過6年，也在Lamigo待過12年，如今在味全龍已經不知不覺待滿4年，「每一段都很珍貴。」