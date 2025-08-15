黃暐傑「開箱」飆148公里　葉總沒特別看：以他經驗不意外

▲葉君璋 。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／台北報導

味全龍今年選秀首指名投手黃暐傑，今天在斗六球場迎來加盟後的首次正式登板。總教練葉君璋談到黃暐傑的復出首戰時表示，雖然沒有轉播無法即時觀察，但以過去幾次所見表現來看，他的水準應該不會有太大落差，球速預估可達145至148公里。

如同葉總所說，黃暐傑今天在斗六球場首次為味全龍二軍正式登板，安排投1局、約20球，最快球速148公里。他在四次實戰投打練習後首度站上投手丘面對比賽，首局面對五名打者共用15球、其中10球為好球。

一開始面對首棒林子豪，黃暐傑以117公里曲球三振，接著讓林培緯擊出滾地球出局；隨後雖被李丞齡敲安，又挨陳維祥連續安打，不過他用143公里速球引導許哲晏擊出滾地球，順利化解危機完成該局。

有特別關注黃暐傑今天表現嗎？總教練葉君璋直言，「沒有耶。」他表示，因為沒有轉播無法即時觀察，但過去幾次所見表現都不錯，「我之前看到他幾次基本上都是好的，以他的經驗應該不會有太大要意外，不可能特別差或是特別壞， 應該是可以投145公里、148公里左右。」

得知黃暐傑今天最快148公里，葉總笑回，「曲球不錯吼？」但同時提醒要觀察隔天的恢復狀況，因為受過傷且年紀較大時，恢復時間往往會更長，「當天是可以，還是要看隔天恢復，如果OK，那就百分百沒問題，但如果隔天特別痠、就要注意，有時受傷年紀大這種狀況更明顯，需要恢復時間也會久一點。」

