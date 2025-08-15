中田翔引退記者會泛淚　感謝恩師栗山英樹「暖心話」

▲中田翔宣布季末引退。（圖／記者季相儒攝）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

中日龍重砲中田翔今（15）日於名古屋市召開記者會，正式宣布季末將引退。記者會上他眼眶泛紅，哽咽透露決定離開職棒舞台的原因，也特別回顧在北海道日本火腿鬥士度過的14年歲月，並談到恩師栗山英樹給予的暖心話語。

中田翔自大阪桐蔭高中畢業後，在2007年高中生選秀第1指名加盟北海道日本火腿鬥士，前4年效力於梨田昌孝監督旗下，之後長達10年由栗山英樹執掌兵符，他深情感謝歷任恩師，「透過棒球，我經歷了優勝與日本一的榮耀，日本火腿是培養我的地方，無論別人怎麼說，我的這份心意永遠不會改變。」

他透露，在致電告知引退決定時，栗山英樹對他說，「翔和我的交情，從現在開始會比以前更長。」這句話令他十分動容，「對我來說，真的是非常暖心的一句話。」

身著深藍色西裝、配藍色領帶的中田翔，坦承大約2個月前便萌生退意，「在一軍舞台全力拚戰的過程中，每天的比賽揮棒都達不到滿意水準，身體也無法照著想法運作，覺得不能再這樣給球隊添麻煩，所以做了這個決定。」

中田翔也表示，自己在1個月前已將退休的決定告知母親與家人，「這18年間，也看過不少前輩在留下遺憾的情況下退下來，所以對他們來說，今年是那個時候了。」

談到孩子的反應時，他笑著說，長女早已理解現況，但另外2個年幼的孩子仍不太明白，「昨天和今天我都有明確告訴他們，『爸爸今年就要從棒球退休了』，但他們其實還不理解，今天一早就問我，『爸爸，那你要當足球選手嗎？』」

當被問到若能對職棒1年級的自己說句話，他沉思片刻後笑言，「我要對1年級的中田翔說，別再口出狂言了。」他回憶，年輕時因為直言不諱而受到關注，「有人喜歡這種性格，也有人覺得這傢伙很囂張，但那就是當時的我。」

不過他也坦言，正因如此才能貫徹「中田翔」這個人的形象，讓更多球迷認識並喜歡自己，「從這個角度看，那樣也不錯。」

中田翔職業生涯累積1579支安打、309轟、1087打點，3度奪得打點王、5度入選最佳九人，並5度獲得金手套獎，兼具長打火力與防守實力，為球迷留下鮮明印記的強打者，季末將在掌聲與不捨中結束18年職棒旅程。