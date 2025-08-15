運動雲

>

1年沒見！人氣洋將麥卡洛重返台籃　雲豹宣布重磅補強

▲▼雲豹宣布重磅補強，簽下人氣洋將麥卡洛。（圖／雲豹提供）

▲雲豹宣布重磅補強，簽下人氣洋將麥卡洛。（圖／雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹今（15）日正式宣布，簽下曾來台效力多年的全能前鋒麥卡洛(Chris McCullough)，這位曾在國內球迷間留下深刻印象的人氣洋將，將於新賽季披上雲豹戰袍，並攜手克羅馬（Lasan Kromah）與迪亞洛（Cheick Diallo）共組強大得分火網。

球團營運長顏行書表示，「過去他在台灣時期，得分能力無庸置疑，符合我們本季尋找洋將的核心指標，這幾年在海外的表現同樣非常亮眼，相信麥卡洛能在攻防兩端為球隊帶來巨大助益！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年30歲的麥卡洛身高208公分，於2015年NBA選秀會首輪第29順位被布魯克林籃網選中，後續也效力過華盛頓巫師，生涯一共59場NBA出賽紀錄，近年他轉戰亞洲賽場，其中包括新北國王與福爾摩沙夢想家，去年則是加盟印尼聯賽（IBL）傳統勁旅雅加達明燈，為球隊出戰FIBA亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia），總計出賽8場，繳出18.1分、9.6籃板、1.6助攻的成績，持續展現穩定得分技巧與全能球風。

營運長顏行書更進一步指出，「我們目前已經確定的三名洋將克羅馬、迪亞洛以及麥卡洛，都是具備得分能力的球員，這讓我們在洋將配置上更為靈活，尤其迪亞洛與麥卡洛同樣擁有206至208公分的身高與良好的移動能力，非常契合雲豹快速球風的特色，至於第四位洋將，我們會選擇兼打多個位置且具互補性的球員，讓整體陣容更有變化，相信球迷會很期待我們的新賽季表現！」

睽違一年重返台灣籃壇，麥卡洛難掩興奮之情，「很開心也很感恩，能在離開一個賽季後再次回到這裡，台灣就像我的第二個家，很高興再次有機會在球迷面前展現自己，感謝所有支持我的球迷與支持台灣籃球的朋友們，這季讓我們一起創造更多美好回憶！」

麥卡洛預計將在9月初抵台，並投入球隊新賽季的備戰行列，目標與隊友們攜手爭取更多勝利，全力衝擊季後賽。

關鍵字： TPBL台啤永豐雲豹麥卡洛

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

少棒林晉擇130公里火球驚豔威廉波特！登外媒引熱議：洋基簽嗎？

少棒林晉擇130公里火球驚豔威廉波特！登外媒引熱議：洋基簽嗎？

大谷翔平MVP穩了？美媒直指優勢擴大：沒人能追上

大谷翔平MVP穩了？美媒直指優勢擴大：沒人能追上

好笑嗎？發嘲諷中華男籃迷因圖惹眾怒　FIBA發聲明稱「只是幽默」

好笑嗎？發嘲諷中華男籃迷因圖惹眾怒　FIBA發聲明稱「只是幽默」

大谷翔平首談夏威夷豪宅爭議　美律師、主流媒體都為他發聲

大谷翔平首談夏威夷豪宅爭議　美律師、主流媒體都為他發聲

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

湖人新賽季先發陣容曝　NBA某高層：變得更強有望闖西區決賽

湖人新賽季先發陣容曝　NBA某高層：變得更強有望闖西區決賽

菅野智之達成單季10勝！締日本史上第10人壯舉

菅野智之達成單季10勝！締日本史上第10人壯舉

兄弟註銷德保拉！與勝騎士留屏東持續復健調整　柯威士登錄

兄弟註銷德保拉！與勝騎士留屏東持續復健調整　柯威士登錄

勇士右投史蒂芬斯將轉戰中職傳獅鎖定 蘇泰安：第5號洋投細節待定

勇士右投史蒂芬斯將轉戰中職傳獅鎖定 蘇泰安：第5號洋投細節待定

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

熱門新聞

少棒林晉擇130公里火球驚豔威廉波特！登外媒引熱議：洋基簽嗎？

大谷翔平MVP穩了？美媒直指優勢擴大：沒人能追上

好笑嗎？發嘲諷中華男籃迷因圖惹眾怒　FIBA發聲明稱「只是幽默」

大谷翔平首談夏威夷豪宅爭議　美律師、主流媒體都為他發聲

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台12歲小將130火球＋開轟震驚外媒　

2大谷翔平MVP穩了？美媒：根本沒對手

3發嘲諷中華男籃迷因　FIBA：只是幽默

4大谷首談豪宅爭議　外媒律師替他說法

5敗掉9場勝差　羅伯斯：完全沒料到

最新新聞

1東京聽奧11月登場！許樂領銜中華代表團

2中田翔引退記者會泛淚　感謝栗山英樹

3佐佐木朗希親曝「新球種」有好效果

4亞洲盃4強出爐！紐西蘭22分驚天逆轉

5安東尼下月入主名人堂：一定會流淚

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

中信兄弟解約洋砲艾銳克　總教練伯納：太重視個人表現

【富邦「JUJU寶貝」吃醋】陳晨威光速抱抱安撫！Julia比出心碎QQ

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366