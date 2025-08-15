「甜瓜」安東尼下個月入主名人堂　「一定會有眼淚流下來」

▲安東尼下月將正式入選名人堂。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

前NBA明星前鋒「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）將於下月正式入選奈史密斯籃球名人堂，他透露演講稿已經完成，並坦言屆時恐怕難掩情緒，將在舞台上展現少見的脆弱一面。

現年41歲的安東尼在個人Podcast節目《7 PM in Brooklyn》中表示，「一定會有眼淚流下來。那一刻，家人、孩子、一路成長的朋友們都會在場。」他指出，穿上象徵榮譽的橘色外套是自幼以來的夢想，如今入選名人堂更讓他的籃球生涯獲得肯定。

安東尼出生於紐約，2歲時父親病逝，隨母親搬至馬里蘭州巴爾的摩西區成長，面對貧困、犯罪與毒品等環境挑戰，他藉籃球走出困境，就讀維吉尼亞州奧克山學院後嶄露頭角，最終踏入NBA舞台。

「這不只是19年的NBA生涯，而是回顧整段籃球旅程，高中、大學、美國國家隊，甚至是小時候的比賽。」安東尼說。他生涯場均22.5分、6.2籃板，6度入選年度最佳陣容、1次榮膺得分王，雖無總冠軍戒指，但對籃球的貢獻備受肯定。

與安東尼一同入選本屆名人堂的，還有「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、芝加哥公牛總教練多諾萬（Billy Donovan）以及WNBA傳奇球星柏德（Sue Bird）、摩爾（Maya Moore）、佛爾斯（Sylvia Fowles）等人。