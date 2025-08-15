悍將、阪神虎跨海聯名8/23、24登場！鳥谷敬、秋山拓巳造訪新莊

▲富邦悍將、阪神虎首度聯名！「虎道同盟」23、24 日 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將「虎道同盟」主題日 8 月 23 日（六）、24 日（日）登場，悍將首度與日本職棒中央聯盟強權阪神虎隊聯名，要在新莊城堡帶來猛虎軍團的強悍、阪神園藝的專業及阪神甲子園球場的熱情，不只有阪神虎啦啦隊「Tigers Girls」和阪神虎吉祥物 ToLucky、Ki-Ta 一起來到台灣，阪神虎隊 OB 投打球星鳥谷敬、秋山拓巳將來到悍將主場為悍將開球，一起進場感受野球風，揮出炙熱的一擊吧！

關西虎的可愛與熱情連續爆擊！阪神虎啦啦隊「Tigers Girls」將首度來訪悍將城堡，Tigers Girls 不只在 24 日賽前場外舞台舉辦見面會，更將和 Fubon Angels 一起進行開場演出，局間將登上環形舞台一同加油，體驗台灣最熱情的應援舞台！阪神虎吉祥物 ToLucky 也將帶著弟弟 Ki-Ta 一同來到新莊作客，23 日賽前場外舞台將舉辦互動見面會，迷倒千萬球迷的可愛萌虎與你見面！

阪神虎隊與富邦悍將的首次聯名合作，阪神人氣 OB 球星鳥谷敬、秋山拓巳來台加持！23 日賽前將由鳥谷敬選手為悍將開球，鳥谷敬在球員時期曾以 13 年全勤出賽、連續出賽 1939 場、游擊手連續出賽 398 場創下紀錄，因而有「鐵人鳥谷」的封號，生涯 18 年拿下 6 座最佳九人游擊手獎、5 座金手套，累積 2099 安打、138 轟、830 分打點與 131 次盜壘的成績。最令台灣球迷印象深刻的，就是鳥谷敬在 2013 年經典賽台日大戰時，9 局上 2 出局的盜壘成功，成為日本逆轉勝的關鍵，讓此役成為不少台灣球迷最惋惜的一場比賽。

▲OB球星秋山拓巳造訪新莊城堡 。（圖／富邦悍將提供）

24 日賽前則邀請秋山拓巳選手為比賽開球，秋山拓巳效力阪神虎有 15 年資歷，曾是虎軍重要先發輪值一員，職棒生涯一軍累積 49 勝，並曾在 2017 年繳出單季 12 勝的好表現，優異的控球讓他有「精密機械」之稱。秋山拓巳選手在去年球季引退，今年以阪神 OB 的身份與鳥谷敬選手一同造訪台灣，兩人除了為比賽開球外，也將合作棒球教室活動，回饋指導台灣小球員棒球技巧。

本次除了與阪神虎隊聯名之外，與阪神甲子園球場及阪神園藝也有密切合作，阪神園藝人員谷端祥壮、萬浪広士將來到新莊球場，與負責新莊球場維護的富邦運動場館人員進行技術交流，過往只能在甲子園球場看到的「阪神園藝流」整理術，有機會在新莊球場「露一手」，千萬別錯過！

主題日的闖關活動及美食攤位更是濃濃的關西風，完成闖關「球場整理術、玩轉吉祥物、紋路小偵探、彩帶 PK 賽、控球虎厲害」其中兩關，就有機會抽中日本空運來台的阪神限量好禮。場外也有滿滿的美食攤位，包括大阪燒、串燒、日式炒麵、章魚燒等經典日式料理，就等你一起來體驗

▲OB球星鳥谷敬 。（圖／富邦悍將提供）