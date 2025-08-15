運動雲

>

悍將、阪神虎跨海聯名8/23、24登場！鳥谷敬、秋山拓巳造訪新莊

▲ 富邦悍將、阪神虎首度聯名！「虎道同盟」23、24 日登場OB 球星鳥谷敬、秋山拓巳造訪新莊城堡 。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將、阪神虎首度聯名！「虎道同盟」23、24 日 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將「虎道同盟」主題日 8 月 23 日（六）、24 日（日）登場，悍將首度與日本職棒中央聯盟強權阪神虎隊聯名，要在新莊城堡帶來猛虎軍團的強悍、阪神園藝的專業及阪神甲子園球場的熱情，不只有阪神虎啦啦隊「Tigers Girls」和阪神虎吉祥物 ToLucky、Ki-Ta 一起來到台灣，阪神虎隊 OB 投打球星鳥谷敬、秋山拓巳將來到悍將主場為悍將開球，一起進場感受野球風，揮出炙熱的一擊吧！

關西虎的可愛與熱情連續爆擊！阪神虎啦啦隊「Tigers Girls」將首度來訪悍將城堡，Tigers Girls 不只在 24 日賽前場外舞台舉辦見面會，更將和 Fubon Angels 一起進行開場演出，局間將登上環形舞台一同加油，體驗台灣最熱情的應援舞台！阪神虎吉祥物 ToLucky 也將帶著弟弟 Ki-Ta 一同來到新莊作客，23 日賽前場外舞台將舉辦互動見面會，迷倒千萬球迷的可愛萌虎與你見面！

[廣告]請繼續往下閱讀...

阪神虎隊與富邦悍將的首次聯名合作，阪神人氣 OB 球星鳥谷敬、秋山拓巳來台加持！23 日賽前將由鳥谷敬選手為悍將開球，鳥谷敬在球員時期曾以 13 年全勤出賽、連續出賽 1939 場、游擊手連續出賽 398 場創下紀錄，因而有「鐵人鳥谷」的封號，生涯 18 年拿下 6 座最佳九人游擊手獎、5 座金手套，累積 2099 安打、138 轟、830 分打點與 131 次盜壘的成績。最令台灣球迷印象深刻的，就是鳥谷敬在 2013 年經典賽台日大戰時，9 局上 2 出局的盜壘成功，成為日本逆轉勝的關鍵，讓此役成為不少台灣球迷最惋惜的一場比賽。

▲ 富邦悍將、阪神虎首度聯名！「虎道同盟」23、24 日登場OB 球星鳥谷敬、秋山拓巳造訪新莊城堡 。（圖／富邦悍將提供）

▲OB球星秋山拓巳造訪新莊城堡 。（圖／富邦悍將提供）

24 日賽前則邀請秋山拓巳選手為比賽開球，秋山拓巳效力阪神虎有 15 年資歷，曾是虎軍重要先發輪值一員，職棒生涯一軍累積 49 勝，並曾在 2017 年繳出單季 12 勝的好表現，優異的控球讓他有「精密機械」之稱。秋山拓巳選手在去年球季引退，今年以阪神 OB 的身份與鳥谷敬選手一同造訪台灣，兩人除了為比賽開球外，也將合作棒球教室活動，回饋指導台灣小球員棒球技巧。

本次除了與阪神虎隊聯名之外，與阪神甲子園球場及阪神園藝也有密切合作，阪神園藝人員谷端祥壮、萬浪広士將來到新莊球場，與負責新莊球場維護的富邦運動場館人員進行技術交流，過往只能在甲子園球場看到的「阪神園藝流」整理術，有機會在新莊球場「露一手」，千萬別錯過！

主題日的闖關活動及美食攤位更是濃濃的關西風，完成闖關「球場整理術、玩轉吉祥物、紋路小偵探、彩帶 PK 賽、控球虎厲害」其中兩關，就有機會抽中日本空運來台的阪神限量好禮。場外也有滿滿的美食攤位，包括大阪燒、串燒、日式炒麵、章魚燒等經典日式料理，就等你一起來體驗

▲ 富邦悍將、阪神虎首度聯名！「虎道同盟」23、24 日登場OB 球星鳥谷敬、秋山拓巳造訪新莊城堡 。（圖／富邦悍將提供）

▲OB球星鳥谷敬 。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 棒球阪神虎富邦悍將聯名活動台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

少棒林晉擇130公里火球驚豔威廉波特！登外媒引熱議：洋基簽嗎？

少棒林晉擇130公里火球驚豔威廉波特！登外媒引熱議：洋基簽嗎？

大谷翔平MVP穩了？美媒直指優勢擴大：沒人能追上

大谷翔平MVP穩了？美媒直指優勢擴大：沒人能追上

好笑嗎？發嘲諷中華男籃迷因圖惹眾怒　FIBA發聲明稱「只是幽默」

好笑嗎？發嘲諷中華男籃迷因圖惹眾怒　FIBA發聲明稱「只是幽默」

大谷翔平首談夏威夷豪宅爭議　美律師、主流媒體都為他發聲

大谷翔平首談夏威夷豪宅爭議　美律師、主流媒體都為他發聲

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

湖人新賽季先發陣容曝　NBA某高層：變得更強有望闖西區決賽

湖人新賽季先發陣容曝　NBA某高層：變得更強有望闖西區決賽

菅野智之達成單季10勝！締日本史上第10人壯舉

菅野智之達成單季10勝！締日本史上第10人壯舉

兄弟註銷德保拉！與勝騎士留屏東持續復健調整　柯威士登錄

兄弟註銷德保拉！與勝騎士留屏東持續復健調整　柯威士登錄

勇士右投史蒂芬斯將轉戰中職傳獅鎖定 蘇泰安：第5號洋投細節待定

勇士右投史蒂芬斯將轉戰中職傳獅鎖定 蘇泰安：第5號洋投細節待定

【喜歡上課的孩子】2歲娃發燒不能去上學！背書包大哭QQ

熱門新聞

少棒林晉擇130公里火球驚豔威廉波特！登外媒引熱議：洋基簽嗎？

大谷翔平MVP穩了？美媒直指優勢擴大：沒人能追上

好笑嗎？發嘲諷中華男籃迷因圖惹眾怒　FIBA發聲明稱「只是幽默」

大谷翔平首談夏威夷豪宅爭議　美律師、主流媒體都為他發聲

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台12歲小將130火球＋開轟震驚外媒　

2大谷翔平MVP穩了？美媒：根本沒對手

3發嘲諷中華男籃迷因　FIBA：只是幽默

4大谷首談豪宅爭議　外媒律師替他說法

5敗掉9場勝差　羅伯斯：完全沒料到

最新新聞

1東京聽奧11月登場！許樂領銜中華代表團

2中田翔引退記者會泛淚　感謝栗山英樹

3佐佐木朗希親曝「新球種」有好效果

4亞洲盃4強出爐！紐西蘭22分驚天逆轉

5安東尼下月入主名人堂：一定會流淚

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

中信兄弟解約洋砲艾銳克　總教練伯納：太重視個人表現

【富邦「JUJU寶貝」吃醋】陳晨威光速抱抱安撫！Julia比出心碎QQ

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366