97天後重返實戰！佐佐木朗希道奇3A復健登板2局失3分

▲佐佐木朗希3A復出。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇佐佐木朗希結束右肩夾擠症候群的長期療養，今（15）日在3A迎來97天以來首次實戰登板，不過僅投至3局上、無人出局便提前退場，未能完成預定的3局任務。

佐佐木此役代表道奇3A先發，對戰洛磯3A。首局開局便以四壞保送讓首名打者上壘，隨後被盜壘成功，再被第2棒擊出安打失分，僅投7球便失1分。解決2人後再度遭到安打追加失分，首局結束便陷入0比2落後。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2局他雖被擊出安打，但順利無失分；第3局剛開始，佐佐木連挨2支安打，道奇隨即換投，結束他的復出首戰。

接替佐佐木的投手隨後又連續投出2次保送，跑者擠回本壘得分，佐佐木最終成績為2局又0/3局，被敲出被6支安打、失3分，沒有三振，最快球速測得95.7英里。

這是佐佐木自5月10日對亞利桑那響尾蛇的先發以來首度登板，期間他已進行過3次Live BP，最近一次是在本月9日對9名打者投46球，模擬3局內容僅被擊出1安打。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前表示，佐佐木的復健登板計畫共3場，將依序投3局、4局、5局，若一切順利，9月初即可重返大聯盟輪值。